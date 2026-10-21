Despejan desagües bloqueados en cuatro barrios de Comodoro

El Municipio intensificó la limpieza de canales en Rodríguez Peña, Las Orquídeas, Castelli y General Saavedra. En Rodríguez Peña, lograron restablecer el drenaje tras liberar la boca principal del desagüe.

La acumulación de malezas, tierra y basura dificultaba el escurrimiento del agua de lluvia en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Este miércoles por la mañana, personal de la Secretaría de Control Urbano y Operativo intervino con maquinaria vial para despejar los canales afectados.

Uno de los trabajos se concentró frente al barrio Rodríguez Peña, donde estaba obstruida la boca principal del desagüe. Tras retirar el material acumulado, el canal volvió a drenar adecuadamente.

Las tareas también alcanzaron a los barrios Las Orquídeas y Castelli, y al sector de la rotonda del camino Roque González y la avenida Fray Luis Beltrán, en General Saavedra.

El secretario Miguel Gómez explicó que las intervenciones se desarrollan ante las precipitaciones de estos días. “Estamos con trabajos preventivos en estos pluviales a cielo abierto que se vieron colapsados producto de gran cantidad de basura y de agua que está cayendo”, señaló.

Desde el área municipal indicaron que el mantenimiento continuará en distintos puntos de la ciudad, en la medida en que las condiciones meteorológicas permitan trabajar, para reducir el impacto de las lluvias.