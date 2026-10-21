El joven ingresó por sus propios medios al Hospital Regional. La Policía calificó su versión de “poco creíble”.

Un Nieves apareció con una herida de bala y dijo que le quisieron robar el celular

Un joven de 19 años recibió un disparo en una de sus manos y acudió por sus propios medios al Hospital Regional. El episodio se conoció este martes, alrededor de las 15:30, cuando personal de la Comisaría Séptima fue alertado por el ingreso del herido al centro de salud.

En diálogo con El Comodorense Radio, el jefe de la Unidad Regional de Policía, Cristian Mulero, confirmó que el joven, de apellido Nieves, manifestó que había sido interceptado por otro hombre mientras caminaba por la calle Código 1, en la zona de El Cerrito. Según su relato, el presunto agresor le exigió el teléfono celular y luego le disparó en una mano.

Sin embargo, el jefe policial puso en duda esa versión debido a la escasa información aportada por el herido. “Creemos que es una circunstancia falaz y poco creíble por la poca información que aporta”, sostuvo.

Mulero señaló que el joven no quiso brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido y que, hasta el momento de la intervención policial, no había formalizado la denuncia.

Ante esta situación, los efectivos se dirigieron a la intersección de las calles Código 1 y Antonio Garcés para realizar una inspección ocular y entrevistar a vecinos. No obstante, las primeras diligencias no arrojaron resultados positivos.

La Fiscalía de turno tomó intervención y se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio y determinar qué ocurrió.

Por último, Mulero confirmó que el joven se encontraba fuera de peligro y había recibido el alta médica.