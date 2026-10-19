Circulaba en una moto robada, intentó escapar y terminó detenido

El joven de 19 años fue aprehendido tras una persecución policial que terminó en el barrio Pueyrredón. La moto había sido denunciada como robada horas antes en el barrio Ceferino.

Un joven de 19 años fue aprehendido este lunes por la madrugada, luego de una persecución policial que terminó en el barrio Pueyrredón. El procedimiento permitió recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada horas antes en el barrio Ceferino.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Seccional Cuarta realizaba tareas de patrullaje preventivo cuando observó una motocicleta Motomel CX 150, de color rojo y negro, que circulaba sin chapa patente.

Al advertir que el rodado coincidía con las características de una motocicleta denunciada como sustraída, los efectivos intentaron detener su marcha. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la indicación policial y se inició una persecución.

El seguimiento finalizó en la intersección de la avenida Estados Unidos y la calle Vicente López, en el barrio Pueyrredón, cuando el motociclista perdió el control del vehículo y cayó al suelo. En ese lugar, los efectivos procedieron a su aprehensión.

Posteriormente, el personal policial verificó el número de cuadro de la motocicleta y constató que coincidía con el del rodado denunciado como robado. Por este motivo, se procedió al secuestro del vehículo.

La denuncia había sido radicada luego de que autores desconocidos sustrajeran la moto, que se encontraba estacionada en el barrio Ceferino. Según la presentación, los responsables dañaron la traba del volante para llevarse el rodado.

La causa fue caratulada como encubrimiento y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.