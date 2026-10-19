Secuestraron una moto robada en el San Cayetano

Dos adolescentes de 16 años fueron demorados durante la madrugada del lunes en el barrio San Cayetano por personal de la Comisaría Seccional Sexta, luego de ser interceptados a bordo de una motocicleta que contaba con pedido de secuestro activo desde principios de año.

El procedimiento policial se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando vecinos del sector alertaron a la guardia de la dependencia operativa sobre la presencia de motovehículos que ocasionaban ruidos molestos y transitaron de manera imprudente por la vía pública, específicamente en la intersección de las calles Código 823 y Código 822.

Ante el llamado, un móvil policial acudió al lugar y logró interceptar una motocicleta que circulaba sin chapa patente y sin marcas ni modelos visibles. Tras realizar las consultas de rigor a través del número de cuadro y motor con la División Sustracción Automotores, los efectivos corroboraron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo fechado el 25 de febrero de 2026, radicado en la jurisdicción de la Seccional Tercera por una denuncia formulada por un ciudadano identificado como E.G.L. El vehículo fue formalmente identificado como una Bajaj Boxer BM 150, de colores negro y rojo.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales y de minoría. La fiscal de turno, Dra. Gabriela Gómez, dispuso la imputación en libertad del menor que conducía el rodado, identificado como A.E.B. (16), al tiempo que ordenó que ambos adolescentes sean entregados a sus respectivos familiares. Por su parte, la Asesoría de Menores, a cargo de Gabriela Joco, requirió también la restitución formal a un adulto responsable. En el lugar del procedimiento se hizo presente el padre del conductor menor de edad, siendo trasladados ambos jóvenes hasta la guardia de la comisaría, donde se labraron las actas de estilo para la entrega formal y el resguardo de la motocicleta recuperada.