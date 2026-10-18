Un motociclista resultó herido tras chocar con una camioneta

El siniestro vial se produjo en la bajada de Los Palitos. Involucró a los conductores de una camioneta Jeep Renegade y una motocicleta Suzuki. El motociclista, de 70 años, tuvo que ser asistido al sufrir lesiones.

Un siniestro vial se produjo este domingo por la tarde sobre la ruta Nacional 3, al sur de Rada Tilly. El accidente se produjo en la bajada de Los Palitos, donde chocaron una camioneta Jeep Renegade, conducida por una mujer de 80 años, y una motocicleta Suzuki DR-Z400, conducida por un hombre de 70.

Personal policial de la Comisaría Rada Tilly acudió al lugar tras recibir un aviso de la Policía de Santa Cruz desde el puesto interprovincial Ramón Santos.

Los efectivos policiales constataron que el motociclista registraba dolores en distintas partes del cuerpo y heridas superficiales producto del impacto.

En consecuencia, se solicitó una ambulancia, que arribó minutos después. Según el informe policial, ambos conductores contaban con la documentación correspondiente de sus vehículos.