Discutió con su pareja e insultó a los policías

Un joven de 20 años fue demorado este sábado por la mañana en Comodoro Rivadavia, luego de protagonizar una discusión con su pareja en plena vía pública, insultar al personal policial e incitar a los efectivos a pelear.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 sobre avenida Rivadavia al 500, donde efectivos policiales intervinieron para mediar en el conflicto.
De acuerdo con el informe policial, durante el procedimiento el joven comenzó a insultar a los uniformados e intentó provocar una pelea. Además, los efectivos advirtieron que se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol.
Ante la continuidad de su comportamiento agresivo, la Policía procedió a demorarlo con el objetivo de resguardar su integridad física y la de la mujer que se encontraba en el lugar. Finalmente, el joven fue trasladado a una dependencia policial.