El detenido había sido novio de la joven que caminaba con la víctima fatal de este jueves en Km 8. A L.A.R. lo entregó su propia madre.

Todo apunta a que el crimen de Ezequiel fue por celos

Ezequiel Alexandro Alvarado Beltrán, de quien no se informó la edad, fue atacado cuando caminaba el jueves a la tarde-noche junto a la expareja del agresor en Kilómetro 8. Recibió tres puñaladas en el tórax y murió en el Hospital Regional.

El presunto autor, de 21 años y que habría actuado por celos al encontrar a la víctima junto a su expareja, fue detenido horas después con la colaboración de su propia madre.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30, en el cruce de las calles Base Matienzo y Código 2401, cuando personal policial recibió un llamado que alertaba sobre una pelea en la vía pública.

Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo, con dificultades respiratorias y una grave herida de arma blanca en el tórax. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Regional, donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento a las 20:20.

De acuerdo con el testimonio de una joven de 20 años que acompañaba a Alvarado Beltrán, el agresor los interceptó en plena calle y lo atacó con un arma blanca. La testigo, que era la expareja del sospechoso, habría sido el motivo de la reacción violenta: el joven habría actuado impulsado por los celos y le asestó tres puñaladas a la víctima antes de escapar.

A partir de los datos aportados por la testigo, la Policía identificó al presunto autor, señalado con las iniciales L. A. R., de 21 años, y desplegó un operativo de búsqueda en la zona norte de la ciudad.

La búsqueda tuvo un giro cuando la propia madre del sospechoso se presentó y colaboró con los efectivos para dar con su hijo.

13 HOMICIDIOS EN MENOS DE 10 MESES

El de Ezequiel fue el crimen número 13 en Comodoro en lo que va del año. Una cifra que supera a los 11 de 2025; los 7 de 2024; los 5 de 2023; los 12 de 2022; los 9 de 2021; y los 5 de 2020. Hay que ir a 2019 para encontrar una cifra más alta que la de este año. Entonces hubo 21 homicidios.

En 2026 todo empezó el 14 de enero con Valeria Schwab (38), quien antes de morir fue abusada en el Paseo Costero. El 10 de febrero Fiscalía confirmó que el asesino se suicidó y que se trataba de Jonatahn Mario Chacaco (34).

El 13 de febrero fue asesinado Juan Marcos Elías Levill (29), tras recibir dos puñaladas por la espalda en avenida Chile, en uno de los pasillos de las 1.008 Viviendas. Fue detenido por el hecho Carlos Enrique Llanos.

El 28 de ese mes fallecía el comerciante boliviano Wilder Zalazar Jolguera (40). Había recibido un disparo en la cabeza cuatro días antes en su comercio de la calle Mariano Rodríguez al 1700, en barrio Cerro Solo. Según dicen, porque se negó a recibir efectivo y hacer una transferencia a unos sujetos. Se entregaron solos un menor de 14 años y un joven de 21, confesando el hecho.

El lunes 2 de marzo moría Bernardino “Nino” Villarroel (78) en Km 5. En principio se creyó que había sido un incendio, pero la autopsia estableció que el hombre tenía golpes previos. Fue detenido el 13 de marzo Nicolás Raúl Cerecero, empleado de un comercio ubicado en la esquina de la casa de Nino, a quien le debía plata. Según Fiscalía, discutieron, lo golpeó salvajemente y luego quemó la casa.

El 6 de abril la víctima fatal fue Angel Nicolás López (4). Estaba internado en el Hospital Regional desde un día antes. Por el caso que conmovió al país continúan detenidos Mariela Beatriz Altamirano (su madre biológica) y Michel Kevin González, su pareja.

El 22 de abril se produjo un doble homicidio que tuvo como víctimas a Rodrigo César Pedro Nieves (25) y Agustina Ailén Asencio (24), quienes recibieron una docena de disparos mientras se hallaban en su auto, un Peugeot 208 gris, con vidrios polarizados, en La Prensa y Combate Vuelta de Obligado, en el barrio Pueyrredón. El joven iba a ser testigo al día siguiente en el juicio a Agustín Ernesto Vera por el crimen de Matías Hugo Jesús Nieves (30), hermano de Rodrigo que fue asesinado en enero de 2025. Agustina trabajaba como administrativa en el natatorio municipal de barrio Pueyrredón, a metros de donde murió.

El 1 de mayo, 9 días después, fueron detenidos por el hecho Nadir Adriel “Ñoqui” Vera (30) y Erick Isaac Encina (28). Este último sería liberado el 2 de junio, por ser ajeno al doble crimen.

El jueves 2 de julio fue detenido Lucas Gabriel Rojas, de 25 años, tras una serie de allanamientos en diversos barrios de Comodoro. De acuerdo con la hipótesis fiscal, sería el cómplice de Vera en la fatídica madrugada del doble crimen. Ambos circulaban a bordo de un Volkswagen Vento cuando interceptaron el vehículo en el que viajaban las víctimas sobre calle La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle.

Desde ese automóvil efectuaron trece disparos contra Nieves y Asencio, que terminaron con sus vidas.

El 19 de mayo fallecía trágicamente Mariana Soledad Calfuquir (33) en el barrio San Martín. Fue acribillada cuando iba de acompañante en un Volkswagen T-Cross de color gris. El chofer, Luis Damián Uribe (30) recibió un disparo. Tenía antecedentes. Hubo dos detenidos el 27 de mayo: Mayco Serrano (27) y su hermano Juan Julio (30).

El 7 de junio murió Brian Humberto Silva (28). Residía en el barrio San Cayetano y había recibido un disparo en el abdomen el 26 de abril. Es decir que agonizó 42 días. Por el hecho fue detenido Leonardo Ezequiel Leuquen, quien compartía bebidas con la víctima cuando ocurrió el hecho.

Luego de un mes de julio sin homicidios, en agosto se produjo el de José Luis Nahuelmilla (39). Fue el domingo 2 de ese mes en el barrio San Martín. Murió luego de recibir dos disparos en pleno mediodía. Detuvieron por el hecho a Leonel Orlando Sotomayor (30). Había antiguas disputas familiares.

En septiembre de 2026, en tanto, se produjeron dos homicidios. El jueves 3 fue asesinado Jeison Yeraik “Mantequilla” Díaz (30), de nacionalidad dominicana. Recibió dos disparos en sus piernas en una vivienda de la calle Barceló al 600, barrio Pueyrredón. Por el hecho fue detenido Edwin Olguín (32). “Solo quise proteger a mi familia”, dijo el victimario, que fue liberado a casi 48 horas del hecho, tras ser imputado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Según Fiscalía, se defendió de Díaz, quien llegó armado a su domicilio. En el forcejeo se disparó el arma e hirió en un pie a la pareja de Olguín.

El martes 15, finalmente, moría I.L.G. (30). Fue asesinado tiros en una escalera del Balcón del Paraiso, en Alsina y Misiones. Era pareja de una mujer que había sido agredida con un cutter en el Hospital Regional pocos días antes.