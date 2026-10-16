Ubicaron en buenas condiciones a la madre de Juana Morales

La policía intervino tras una denuncia por la falta de contacto con la mujer y un conflicto por un inmueble.

A raíz de una denuncia radicada por Aldana Rocío Botha sobre el paradero de su familiar, el personal policial dio con la mujer de 90 años y certificó que permanece bien de salud y acompañada por su cuidadora.

Según expuso la denunciante, advirtió un cambio en las cerraduras de la vivienda ubicada en la calle Cayelli, barrio Juan XXIII, e informó que no lograba ubicar a su abuela, quien reside en el terreno lindante, desconociendo en ese momento su estado de salud.

Ante la urgencia del caso, la Seccional Cuarta recepcionó la denuncia para evitar demoras y dio intervención inmediata al personal de la Seccional Quinta por cuestiones de jurisdicción.

Los efectivos policiales se constituyeron en el lugar y pudieron verificar de forma directa que la madre de la mujer desaparecida en Rocas Coloradas se encuentra en perfecto estado de salud. Al momento de la inspección, la mujer estaba bajo el cuidado y la supervisión de una cuidadora adulta y de su hijastro.

Desde la fuerza de seguridad señalaron que el hecho se enmarca en una disputa de índole estrictamente familiar. En consecuencia, la policía procedió respetando los protocolos legales vigentes, sin emitir opinión sobre el conflicto patrimonial existente.