Numerosos barrios de Comodoro se hallan sin agua

La interrupción se extenderá durante toda la jornada. Es por una nueva avería en el acueducto del 99.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 16 de octubre, desde las 00:00 y por un lapso de 24 horas, se interrumpió el suministro de agua en numerosos barrios de Comodoro Rivadavia debido a una avería detectada en el acueducto del ’99.

El desperfecto fue localizado en el tramo comprendido entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso. Según se indicó, el personal operativo ya se encuentra trabajando en el lugar para llevar adelante las tareas de reparación correspondientes.

La interrupción afecta a los barrios Laprida, Güemes, Sarmiento, Manantial Rosales, Bella Vista Norte, Ara San Juan, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Gas del Estado, Próspero Palazzo, Km. 8, Saavedra, Divina Providencia, Petroleros Privados, ex Radio Estación y Fuerza Aérea.

También alcanza a un sector de General Mosconi, la zona alta de La Floresta, la zona alta de Las Flores, la zona alta del barrio San Martín, un sector de Los Tres Pinos y las chacras de Saavedra.

Desde los departamentos de Saneamiento y de Sistema de Acueductos y Acuíferos de la SCPL solicitaron a los vecinos realizar un uso racional del agua durante la contingencia.

Asimismo, indicaron que se mantendrá informada a la comunidad sobre las novedades relacionadas con los trabajos de reparación y la normalización del servicio.