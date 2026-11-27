La interrupción del servicio comenzará este viernes, desde las 18, en Zona Norte. En tanto, mañana sábado será el turno de Zona Sur y Central.

Este fin de semana habrá cortes de agua de 24 horas

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 27 de noviembre, a partir de las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en los barrios de Zona Norte de Comodoro Rivadavia.

En tanto, mañana sábado 28 de noviembre, desde las 18 horas y también por un período de 24 horas, el corte alcanzará a los sectores de Zona Sur y Central.

Según indicó la prestadora del servicio, las interrupciones tienen como finalidad recuperar las reservas de agua en Puesto La Mata.

Ante esta situación, desde el Departamento de Saneamiento solicitaron a los vecinos realizar un uso racional del recurso y tomar las previsiones necesarias durante los períodos de corte.