Hellvert Collantes ya fue declarado “responsable” penal y este viernes se realiza la audiencia de cesura.

El profesor de teatro conoce este viernes la pena por abusar de una niña

Pasaron ocho años desde que Hellvert Collantes Morán, desde su posición de profesor de teatro, abusó de una niña de 13 años que creía y confiaba en él. Tenía 16 cuando hizo la denuncia. Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020, años en que el abusador era considerado un docente con prestigio. Tenía actividades en múltiples espacios y más de un testigo declaró en el juicio que jamás creyó que podría estar interactuando con un abusador. Suele ocurrir.

Este viernes, en la audiencia de cesura, se determinará cuántos años de pena deberá cumplir el otrora prestigioso profesor de teatro y referente cultural de Comodoro Rivadavia.

El tribunal lo declaró el jueves 19 de noviembre penalmente responsable por abuso sexual simple y por abuso sexual agravado por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Para ello, empleó una figura conocida como “estupro”.

El primer delito que se le endilga a Collantes corresponde a un hecho ocurrido en el Centro de Información Pública (CIP) de Comodoro Rivadavia. El segundo se vincula con episodios ocurridos en el domicilio de Collantes. La adolescente asistía a los talleres de teatro que él dictaba.

El veredicto se conoció después de un proceso judicial que se extendió seis años.

TESTIMONIO Y CUESTIONAMIENTOS

La abogada querellante, Alicia Dramesino, valoró el trabajo con el Ministerio Público Fiscal y el acompañamiento del equipo técnico para que la joven pudiera declarar en el juicio. “Fue mucho esfuerzo y tenía que tener este desenlace”.

La abogada también señaló que llevar adelante la causa fue difícil por los vínculos que, según dijo, tenía Collantes Morán. “Era una persona conocida, con muchas influencias, muy allegado, incluso al poder”, añadió sin precisar a qué se refería.

En diálogo con Crónica, Mariela Rivera, madre de la joven, expresó su satisfacción por el veredicto y recordó a quienes atravesaron situaciones similares sin contar con el apoyo necesario para sostener una denuncia. También defendió el testimonio de su hija frente a quienes lo pusieron en duda durante el proceso.

Rivera cuestionó el respaldo que, según denunció, Collantes Morán recibió de sectores culturales e institucionales de la ciudad. Apuntó a la Municipalidad y al área de Cultura y sostuvo que “hay espacios que todavía lo siguen cubriendo”. También cuestionó que se invocara su actividad al frente de los talleres barriales para defenderlo públicamente.

La querellante destacó el esfuerzo que hizo la joven para declarar y dijo que el resultado del juicio puede alentar a otras víctimas a denunciar. “Son juicios difíciles, pero creo que es una condena ejemplificadora”.