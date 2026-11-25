Lo reemplazará Marcelo Solohaga. Será el tercer funcionario de la gestión de Macharashvili en esa importante secretaría.

El intendente Othar Macharashvili aceptó este miércoles la dimisión de Fernando Ostoich como secretario de Infraestructura y Obras Públicas, presentada por “motivos personales”. Además, definió que el actual subsecretario de Obras asuma al frente de la cartera en los próximos días para garantizar el ritmo de los trabajos en la ciudad.

El jefe comunal aceptó la renuncia presentada por Ostoich –quien había sucedido a Luis César Romero en junio del año pasado-, designando en su reemplazo a Marcelo Solohaga, quien actualmente se desempeña en el cargo de subsecretario de Obras de la misma cartera.

Si bien oficialmente se dijo que la dimisión de Ostoich responde a razones “estrictamente personales”, no puede obviarse como eventual origen el escándalo que tuvo lugar el pasado viernes, durante el acto de apertura de ofertas para la realización de la primera etapa de la obra del Paseo Costero en el barrio Stella Maris.

En la oportunidad, Ostoich protagonizó un fuerte cruce con Gabriel Pereira (titular de la constructora Prekad), quien reclamó una deuda de $1.500 millones por obras terminadas. Poco más tarde, desde el municipio indicaron que la deuda registrada era de $70 millones y que se hallaba en trámite administrativo.

El acto de asunción y puesta en funciones de Solohaga se llevará a cabo en el transcurso de los próximos días, oportunidad en la que se detallarán los principales lineamientos de trabajo para esta nueva etapa en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.