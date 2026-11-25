Dos referentes de la música urbana sufrieron un desperfecto mecánico mientras circulaban por la zona de Esquel y grabaron un video desde la banquina para solicitar un remolque.

Tiago PZK y La Joaqui quedaron varados en una ruta de Chubut y pidieron ayuda en redes

Un inesperado contratiempo en plena Patagonia sorprendió a Tiago PZK y La Joaqui, dos figuras de la escena urbana argentina actual, quienes quedaron varados al costado de una ruta en la provincia de Chubut tras sufrir un desperfecto mecánico en el vehículo en el que se

El episodio ocurrió mientras ambos artistas recorrían la zona cordillerana de Esquel. Lejos de ocultar la situación, Tiago PZK recurrió a su cuenta oficial de Instagram para registrar el momento desde la banquina y solicitar asistencia urgente a quienes estuvieran circulando por las inmediaciones.

"Si alguien nos puede venir a remolcar… estamos haciendo dedo", expresó el cantante en el video que publicó en sus historias, mostrando el panorama en la ruta patagónica junto a la intérprete. Como era de esperarse, las imágenes —difundidas por el portal Info Cordillera— se viralizaron de inmediato y generaron repercusión entre sus millones de seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y humor ante la insólita escena en el sur del país.

Quiénes son los protagonistas del viral patagónico

El revuelo generado en redes sociales responde al enorme peso que ambos músicos tienen en la industria discográfica nacional e internacional, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y convocando multitudes en cada presentación:

Tiago PZK (Tiago Uriel Pacheco): Nacido en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, es uno de los cantantes y compositores más versátiles de la nueva generación urbana argentina. Surgido de las competencias de freestyle de plaza (como El Quinto Escalón), logró dar el salto masivo con éxitos globales como "Sola", "Entre Nosotros" (junto a Lit Killah, María Becerra y Nicki Nicole) y la BZRP Music Sessions #48, consolidando una carrera que fusiona trap, R&B, pop y reggaetón.

La Joaqui (Joaquinha Lerena De La Riva): Oriunda de Mar del Plata, es una de las principales referentes femeninas del movimiento RKT, la cumbia y el trap en Argentina. Al igual que su colega, dio sus primeros pasos en el freestyle antes de alcanzar la popularidad masiva con hits bailables como "Butakera", "Dos Besitos" y "Muñecas" (en colaboración con Tini y Steve Aoki), posicionándose como una de las artistas más escuchadas del país y jurado en reconocidos ciclos televisivos.