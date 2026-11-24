La sanción corporal se aplicó este martes en la ciudad de Qom tras un proceso judicial iniciado por la difusión en YouTube de un concierto virtual realizado a fines de 2024.

Las autoridades iraníes ejecutaron este martes en las oficinas de la fiscalía de la ciudad de Qom la sentencia de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su grupo musical, Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari, luego de que fueran condenados en junio de 2026 por haber transmitido en Internet a fines de 2024 un concierto en el que la artista apareció sin velo islámico, según confirmó su abogado Mostafa Nili a la agencia ISNA.

Además del castigo físico aplicado este martes, el fallo dictado meses atrás impuso a Ahmadi una prohibición de salida del país por dos años y una inhabilitación de dos años para ejercer actividades artísticas, mientras que otras ocho personas que participaron de la producción recibieron condenas judiciales similares.

La causa se originó el 11 de diciembre de 2024, cuando la joven intérprete publicó en YouTube un video de 27 minutos de un "concierto hipotético" grabado en un histórico caravasar, donde se presentó vestida de negro, con los hombros descubiertos y la cabeza sin cubrir junto a sus cuatro músicos, desafiando tanto el estricto código de vestimenta como la norma de la República Islámica de Irán que prohíbe a las mujeres grabar discos o cantar en público fuera de recintos exclusivamente femeninos y sin registro audiovisual.

A menos de 24 horas de aquella publicación, la Justicia iraní formalizó la denuncia por realizar el espectáculo "sin permiso" y violar las "normas legales y religiosas", sumando un nuevo expediente contra la artista, quien ya había sido denunciada tras difundir la canción "De la sangre de la juventud de la patria" durante las protestas masivas de 2022 desencadenadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini.

La aplicación de esta pena corporal contrasta con el escenario actual en centros urbanos como Teherán, donde a cuatro años del fallecimiento de Amini y en medio de la guerra con Estados Unidos las autoridades relajaron de hecho los controles callejeros sobre la vestimenta femenina, aunque el régimen mantiene vigentes leyes que restringen severamente la autonomía de las mujeres y exigen a las casadas autorización marital para estudiar, trabajar o tramitar un pasaporte.

Un antecedente: Irán aplicó 74 latigazos y una multa económica a la activista Roya Heshmati por no usar velo en Teherán

Las autoridades judiciales de Irán ejecutaron una condena de 74 latigazos y el pago de una multa económica contra la mujer iraní Roya Heshmati, de 33 años, tras acusarla de "haber ofendido la moral pública" y fomentar la permisividad al aparecer sin el velo islámico obligatorio en zonas concurridas de Teherán, según confirmó el portal oficial del Poder Judicial Mizan Online.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por un vocero judicial, "la sentencia de 74 latigazos se aplicó de acuerdo con la ley y la sharia por violar la moral pública", mientras que el abogado de la víctima, Maziar Tatati, precisó al diario reformista Shargh que su defendida había sido arrestada originalmente en abril luego de haber publicado una fotografía sin velo en las redes sociales.

En la República Islámica de Irán, la obligatoriedad de cubrirse la cabeza y el cuello en espacios públicos rige para todas las mujeres, incluidas las extranjeras, desde la Revolución Islámica de 1979, una normativa cuyo control y endurecimiento punitivo se intensificaron tras las protestas masivas desatadas en septiembre de 2022 por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, de 22 años, detenida por llevar mal colocado el pañuelo.

Como respuesta a las movilizaciones en las que miles de mujeres se quitaron e incluso quemaron sus velos en señal de protesta, el régimen iraní reforzó los castigos penales y corporales, desplegó cámaras de vigilancia en la vía pública, multiplicó las patrullas policiales y extendió las detenciones hacia quienes difunden imágenes con la cabeza descubierta en entornos digitales.

La Revolución Islámica, génesis del funcionamiento de la Sharia

La aplicación institucional de los 74 latigazos contra las mujeres por no usar el velo islámico en Irán comenzó tras la Revolución Islámica de 1979, cuando el régimen liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeini impuso el código de vestimenta obligatorio e incorporó los castigos corporales de la sharia (ley islámica) dentro del Código Penal Islámico, formalizado en 1983.

A diferencia de los delitos considerados hudud, que tienen penas fijas establecidas directamente en el Corán, como el adulterio o el consumo de alcohol, el incumplimiento del código de vestimenta fue tipificado por el Estado iraní dentro de la categoría de los delitos ta'zir, penas discrecionales fijadas por los jueces y legisladores de la República Islámica para sancionar faltas contra la "moral pública" o el "decoro islámico".

En la práctica judicial iraní, el número de 74 latigazos se consolidó como el tope máximo estándar para este tipo de infracciones morales y de orden público —de modo que la pena queda formalmente un golpe por debajo de los 75 u 80 azotes reservados para faltas consideradas más graves—, aplicándose tanto en los primeros años de consolidación de la teocracia durante la década de 1980 como en las oleadas represivas más recientes desatadas tras las protestas iniciadas en 2022.