El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en el depósito M&M, ubicado en el Cordón Forestal.

Un intento de robo en el depósito M&M, ubicado en el Cordón Forestal, terminó con cuatro jóvenes aprehendidos durante la madrugada de este lunes. El procedimiento fue realizado por personal de la Seccional Quinta, luego de que se activaran la alarma y el sistema de videovigilancia del establecimiento.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:30, cuando la Policía recibió un aviso que alertaba sobre la presencia de personas en el interior del predio, situado en Lorenzo Rognetta y Concejal Bernabé Hernández.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a cinco jóvenes que caminaban por calle Rognetta y transportaban packs de gaseosas y bebidas alcohólicas conocidas como “Fernandito”. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar a pie.

Sin embargo, los uniformados lograron interceptar y aprehender a cuatro de ellos. Se trataba de un joven de 22 años, identificado como M.G.S., y tres adolescentes de 12, 14 y 15 años, identificados por sus iniciales como V.T., L.S.A. y A.N.H., respectivamente.

El mayor de edad fue trasladado a la dependencia policial en calidad de detenido, imputado por el delito de hurto en grado de tentativa, y quedó a la espera de la audiencia de control.

En tanto, los tres menores permanecieron bajo resguardo en el hall de ingreso de la comisaría hasta la llegada de sus progenitores.

El procedimiento quedó a cargo de la Seccional Quinta, que intervino tras la activación de los dispositivos de seguridad del depósito.