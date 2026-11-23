La joven de 20 años dijo que el hombre se había apuñalado al volver del trabajo. Las primeras pericias pusieron en duda su relato y la fiscalía ordenó detenerla.

Cuando la Policía llegó a la vivienda de Almirante Brown al 10500, en el barrio Santa Rosa de Lima de Mar del Plata, el hombre de 28 años ya había muerto. Según la información difundida, habría sufrido una herida mortal de arma blanca en el cuello tras una discusión con su expareja.

Fue ella quien llamó al 911 y dijo que el hombre se había apuñalado al regresar del trabajo. Según la investigación, en la casa encontraron el piso limpio y un balde con sangre. La joven se había cambiado de ropa y, de acuerdo con los investigadores, no presentaba lesiones en el cuerpo ni en el rostro.

A partir de las primeras pericias, la fiscalía ordenó detener a la joven, acusada de matar a su expareja. Vecinos del lugar habrían señalado que ambos discutían con frecuencia.

La acusada será indagada este lunes, mientras la fiscalía busca reconstruir cómo se produjo la herida y qué ocurrió antes. La hija de ambos, de 4 años, quedó bajo la tutela de su abuela paterna.