Gendarmería interceptó en un peaje de Tucumán el auto en el que viajaban un hombre y una mujer. Los efectivos encontraron 24 paquetes ocultos en un sector de la carrocería que había sido modificado.

Los tornillos nuevos en el panel que separa el motor del habitáculo llamaron la atención de los gendarmes que revisaban un auto en el peaje Molle Yaco, en la localidad tucumana de Trancas. Las fijaciones eran distintas a las de fábrica y el color de las piezas desentonaba con la pintura del vehículo. Esos indicios llevaron a los efectivos a revisar con más detalle el sector del tablero y el panel divisorio.

Dentro de la estructura del auto encontraron 24 paquetes de formas irregulares que contenían, en total, diez kilos de cocaína. El hallazgo se produjo durante un control preventivo en la ruta a cargo del Puesto de Control Trancas, dependiente del Escuadrón 55 Tucumán de Gendarmería Nacional.

El Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán ordenó secuestrar la droga y el automóvil y detener a sus dos ocupantes, que quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Según la información difundida sobre el procedimiento, el hombre y la mujer viajaban hacia Chubut. La localidad a la que se dirigían y el destino final de la droga quedaron sin precisar. La investigación busca establecer de dónde salió la cocaína y si hubo otras personas involucradas en el traslado.