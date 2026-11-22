El joven, de 25 años, quedó en libertad por disposición de la Fiscalía Federal. Llevaba en la campera tres bolsitas que pesaron 1,5 gramos en total.

El operativo comenzó cerca de la 1:47 de este domingo, cuando efectivos de Operaciones y de la Seccional Segunda realizaban un control preventivo de identificación de personas en el cruce de Sarmiento y Florida. Durante el palpado, los policías encontraron tres bolsitas de nylon transparente en el lado izquierdo de la campera del joven. Cada una contenía una sustancia blanca.

La División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales intervino en el lugar. Su personal pesó los envoltorios y realizó una prueba orientativa que dio positivo para clorhidrato de cocaína.

La Fiscalía Federal ordenó secuestrar la sustancia, verificar el domicilio del joven y notificarle la imputación por infracción a la Ley 23.737. El procedimiento concluyó alrededor de las 4:05.