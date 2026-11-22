El capitán de Boca se descompensó mientras daba una entrevista. Recibió atención en el estadio y más tarde fue trasladado en ambulancia a una clínica para realizarse estudios. Cerca de la medianoche publicó un mensaje en Instagram.

Leandro Paredes llevaba más de una hora de festejos tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana cuando se acercó al móvil de DSports, en el campo de juego del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Había celebrado con su familia, dado otra entrevista y levantado el trofeo. “Ahora a disfrutar, a disfrutar de mis compañeros. Agradecer por todo lo que vivimos...”, alcanzó a decirle a Marcelo Benedetto antes de desmayarse.

El mediocampista de 32 años recibió atención inmediata. En la transmisión, Pablo Giralt comunicó lo que le informaba la producción. “Lo están atendiendo, está bien. Se le bajó la presión”. Benedetto contó luego que Paredes levantó el pulgar para indicar que estaba bien y se retiró consciente hacia el vestuario, adonde también se acercó su familia.

Unas dos horas después del episodio, el periodista de ESPN Diego Monroig informó que el futbolista había sido trasladado con suero y en ambulancia a una clínica privada para someterse a estudios por precaución. Cerca de la medianoche, Paredes publicó una foto en la que se lo veía sonriente y escribió en Instagram: “Estamos bien. Aguante Boca, hoy y siempre”. Casi al mismo tiempo, su esposa, Camila Galante, compartió una imagen de ambos durante los festejos.

"Paredes":

Porque sufrió una descompensación tras la final de la #Sudamericana e informan que se encuentra bien pic.twitter.com/hzCkM4T6Tk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 22, 2026

LOS MAREOS HABIAN EMPEZADO DURANTE LA FINAL

El entrenador Rodolfo Arruabarrena contó que Paredes se había sentido mareado sobre el cierre del primer tiempo ante Atlético Mineiro. Mejoró durante el entretiempo, pero en el complemento empezó a tener dificultades para moverse hacia los costados y pidió el cambio. A los 58 minutos, Tomás Belmonte ingresó en su lugar.

Monroig también señaló que el capitán había sentido mareos en el banco de suplentes. Ya durante los festejos, las cámaras de ESPN registraron el momento en que Paredes le dijo a un ayudante de Boca: “Estoy mareado”. Cuando dio la entrevista con DSports, la temperatura en Barranquilla rozaba los 30 °C y la humedad se acercaba al 80 %.