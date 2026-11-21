En el Quirno Costa, un hombre de 40 años fue detenido dentro de un almacén y verdulería.

Lo encontraron dentro de un comercio con dinero de la caja registradora

Un hombre de 40 años fue aprehendido este sábado alrededor de la 1:15, cuando presuntamente intentaba robar en un comercio del barrio Quirno Costa.

El procedimiento se inició a partir del llamado de un testigo que alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre que habría forzado el ingreso a un local dedicado al rubro almacén y verdulería, ubicado sobre la calle Código 514.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Seccional Cuarta se dirigieron al lugar y encontraron al sospechoso dentro del establecimiento. Al advertir la situación, lo detuvieron.

Según se informó, el hombre tenía en sus manos dinero en efectivo que habría retirado de la caja registradora. Durante el operativo, los uniformados secuestraron 18.070 pesos y una barreta de hierro, elemento que habría sido utilizado para dañar la puerta y el candado del comercio.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación por el presunto delito de robo en grado de tentativa.