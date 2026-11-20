El intendente de Comodoro Rivadavia se mostró sorprendido por el anuncio del gobernador Nacho Torres. Aclaró que la fecha de las elecciones municipales es potestad del Ejecutivo municipal y valoró la precandidatura de Máximo Sampaoli junto a la de otros referentes del espacio.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, se refirió hoy al adelantamiento de las elecciones informado por el gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, y precisó que, por el momento, el Municipio no tomó ninguna decisión al respecto.

El jefe comunal se mostró sorprendido por el adelanto de la fecha y recordó que definir el calendario electoral local es una potestad del intendente. En ese sentido, indicó que hasta ahora los comicios se mantienen para octubre, sin modificaciones y sin que aún haya nada pensado en otra dirección.

Por otra parte, consultado por los periodistas sobre la precandidatura a intendente del actual viceintendente, Máximo Sampaoli, Macharashvili afirmó que "Maxi hace mucho tiempo que viene diciendo que quiere ser el próximo intendente de la ciudad" y sostuvo que, para muchos, su postulación resultó "lógica y natural". Asimismo, el mandatario expresó su agrado al saber que otros precandidatos del espacio manifestaron también su voluntad de competir por la intendencia.