Milei: "Para los que dudan, sí, voy por la reelección"

El presidente ratificó que buscará la reelección en 2027. Lo aseguró durante su discurso en la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada, como parte de la Noche de los Museos.

El presidente Javier Milei confirmó que se presentará a las elecciones de 2027 para intentar renovar su mandato, iniciado en diciembre de 2023. Lo dijo durante la inauguración de una exposición en Buenos Aires, desde donde ha despejado las dudas sobre sus planes políticos: "Para los que dudan de si estoy yendo a por la reelección, sí, me presentaré a la reelección", aseguró.

Tras el anuncio, planteó algunas promesas económicas de cara a su eventual reelección, entre ellas la ampliación de las relaciones comerciales del país hasta alcanzar al 90% del mundo y la devolución a los argentinos 500.000 millones de dólares (uno 453.500 millones de euros) en impuestos, una cantidad que equiparó con la deuda nacional, si se cumple el escenario económico previsto.

"El objetivo es comerciar con el 90% del planeta. Vamos a seguir bajando impuestos y, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda", afirmó durante un discurso en el que defendió el rumbo de su Ejecutivo. "¡Miren si tenemos cosas para hacer a Argentina grande nuevamente!", agregó.

En su intervención, Milei defendió el rumbo económico de su Gobierno y, pese a las consecuencias sociales de su política de ajustes, sostuvo que el país está recuperándose. "En los cien años anteriores a nuestra llegada al poder, Argentina se había aislado cada vez más y nos habíamos empobrecido cada vez más", apuntó, antes de señalar que la economía nacional está volviendo a crecer.

En este sentido, el presidente atribuyó la "miseria y desgracia" del país a su histórico aislamiento comercial y ha subrayado que –según datos del Ejecutivo– Argentina ha pasado de comerciar con el 10% de los países del mundo cuando llegó al poder al 30% en la actualidad.

Asimismo, Milei ha defendido también las políticas de desregulación de su Gobierno y otras medidas como la modificación de la ley de glaciares, que a su juicio permitirá "multiplicar por 20" las exportaciones de minerales, o la derogación de la ley de alquileres, como ejemplo de eliminación de controles sobre los precios. "Estoy hablando solamente de dos cositas, pero tocamos 18.000", dimensionó.