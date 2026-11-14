Milei y Caputo les "robaron" a cada estatal $15,5 millones

El presidente y su ministro de Economía hicieron de la licuación de los salarios de los trabajadores una de las patas fundamentales de su fallida política de desinflación.

Argentina está atravesando una de las crisis salariales más acuciantes de las últimas décadas. Según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), tanto los trabajadores del sector estatal como privado han visto un significativo deterioro en su poder adquisitivo desde que Javier Milei asumió la presidencia junto con su ministro de Economía, Luis Caputo. La esperada recuperación económica parece una ilusión cada vez más distante.

La inflación en el país no muestra signos de ceder. En octubre, el índice alcanzó un 2,2%, reflejando una tendencia continua que ha afectado gravemente los salarios. Los trabajadores estatales han sido particularmente golpeados, con una caída del 22% en su salario real en comparación al inicio de la gestión actual.

Los trabajadores del sector privado tampoco han escapado de esta tendencia aterradora. A pesar de sufrir una caída menor que sus contrapartes del sector público, todavía enfrentan una disminución del poder adquisitivo de 9 puntos porcentuales. En términos monetarios, esto se traduce en pérdidas acumuladas por individuo que oscilan entre los 3 y los 15,5 millones de pesos desde el inicio de este gobierno.

La apertura del mercado y las políticas económicas aplicadas por Milei y Caputo solo han intensificado las desigualdades. Las importaciones indiscriminadas, especialmente desde China, han saturado el mercado doméstico, desafiando a las empresas nacionales que no pueden competir con los precios de dumping. Esto ha dado lugar a un consumo interno tambaleante y una precarización laboral sin precedentes.

En medio de estas tormentas económicas, las empresas parecen ser las únicas beneficiarias. Mientras los ingresos de los trabajadores se han visto drenados, se estima que las ganancias empresariales se han inflado en unos 102,5 billones de pesos que habrían ido a parar a salarios, servicios sociales, y contribuciones sindicales. Este fenómeno destaca una clara transferencia de recursos en detrimento de las clases trabajadoras.

A casi tres años de haberse iniciado la gestión libertaria, la promesa de mejora económica se desvanece mientras que los argentinos continúan sosteniendo la carga de las decisiones gubernamentales que favorecen a las élites económicas por encima del bienestar de las mayorías.