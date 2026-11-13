Elcira Giménez González había sido acusada de participar en el homicidio de Magalí Yael Levy, sucedido en marzo de 2025 en Recoleta.

Denunció ser víctima de trata pero descubrieron que era buscada por un crimen

Elcira Giménez González denunció ante la Policía de Misiones ser víctima de trata, pero terminó detenida al constatar que fue acusada de participar en el crimen de Magalí Yael Levy, ocurrido en el barrio porteño de Recoleta en marzo de 2025.

Según el parte policial, la mujer es una ciudadana paraguaya que fue empleada doméstica de Levy y pesaba en su contra un pedido de captura nacional e internacional por parte de INTERPOL por su presunta participación del asesinato de la joven de 28 años.

De víctima de trata a prófuga: cómo fue encontrada Elcira Giménez Gonzáles

El personal de Gendarmería interceptó un vehículo en Puerto Alcázar el pasado lunes 9 de noviembre, donde se detectó que Giménez González y un ciudadano chino no acreditaron su ingreso regular al país. Durante su traslado hacia el puente internacional de Posadas, ella manifestó haber sufrido trata y abusos sexuales en Paraguay.

Ante esa declaración, la Fiscalía Federal de Posadas dispuso la intervención de la Dirección Trata de Personas, mientras que la Policía y el Ministerio de Derechos Humanos activaron medidas de protección y la alojaron en una casa refugio.

Sin embargo, la situación de la mujer cambió el miércoles 11, cuando se permitió confirmar su identidad y el pedido internacional luego de las pericias dactiloscópicas y consultas migratorias.

El procedimiento continuó junto a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones (UNIPROMISIONES), de Gendarmería Nacional. Actualmente, Elcira Giménez González permanece bajo resguardo en el Escuadrón 50 de esa fuerza federal.

El homicidio de Magalí Yael Levy

Levy fue asesinada el 7 de marzo de 2025 en su departamento ubicado en la calle Sánchez de Bustamante al 1200, en Recoleta. Según la investigación, murió por asfixia y fue hallada atada de pies y manos. En el lugar se constató que le habían robado una caja fuerte y su celular.

Con el avance de la pesquisa, se determinó que horas antes del crimen había ingresado al lugar una mujer que vestía como empleada doméstica, así como también un hombre, que quedaron registradas por las cámaras de seguridad del edificio.

La hipótesis judicial sostiene que Elcira habría facilitado el ingreso de un cómplice. Por la causa fue detenido en Paraguay su hermano, Iván Giménez González, y quedó vinculado Osmar Algarín Brítez.