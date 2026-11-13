Dos jóvenes salvaron un perro que se ahogaba

El episodio ocurrió este jueves por la noche en el paseo costero, a la altura de las avenidas Yrigoyen y Ducos.

Un vecino pidió ayuda al advertir que el animal había caído al agua y dos jóvenes que circulaban en bicicleta no dudaron en lanzarse al mar para salvarlo.

Una escena de tensión y solidaridad se vivió este jueves, pasadas las 20 horas, en el paseo costero de Comodoro Rivadavia, cuando dos jóvenes se arrojaron al mar para rescatar a un perro de gran tamaño que había caído al agua y corría riesgo de ahogarse.

El hecho ocurrió en el punto panorámico ubicado en el cruce de las avenidas Hipólito Yrigoyen e Ingeniero Ducos. Según el relato de un testigo, un vecino mayor que caminaba por el sector advirtió que el animal había perdido el equilibrio en la orilla y había terminado en el mar.

Al notar que el perro no podía salir por sus propios medios, el hombre comenzó a pedir auxilio para intentar salvarlo.

Los gritos alertaron a dos jóvenes que circulaban en bicicleta por el paseo costero. Sin dudarlo, ambos detuvieron su marcha, dejaron las bicicletas a un costado y se metieron al agua para alcanzar al animal.

Las tareas de rescate no fueron sencillas. La marea alta, el tamaño del perro y las características de la costa dificultaron la intervención. Sin embargo, después de varios minutos de esfuerzo, los jóvenes lograron sujetarlo y conducirlo nuevamente hasta la orilla.

Finalmente, el animal pudo salir del agua sano y salvo, mientras las personas que presenciaron la escena respiraron aliviadas.

La rápida reacción de los dos ciclistas y el pedido de ayuda del vecino fueron fundamentales para evitar que el episodio terminara en una tragedia.