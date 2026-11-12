El Concejo Deliberante aprobó en primera lectura el Presupuesto 2027

El proyecto del Ejecutivo Municipal contempla recursos por alrededor de $420.000 millones y una variación interanual del 25,6%. El tratamiento legislativo continuará con miras a la aprobación definitiva a mediados de diciembre.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó en primera lectura, durante la sesión de este jueves, el Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo Municipal. La aprobación se dio luego de una serie de reuniones plenarias en las que las distintas secretarías y entes municipales expusieron sus proyecciones y respondieron las consultas de los concejales.

En ese marco, el secretario de Economía, Fernando Barría, valoró el trabajo conjunto y la predisposición de los bloques durante el análisis del proyecto, que contempla las prioridades de la gestión del intendente Othar Macharashvili, con especial atención en las demandas sociales y el sostenimiento de los servicios públicos. “La recepción de los concejales fue muy buena; venimos haciendo un trabajo muy bueno, dialogando y escuchándonos, que es lo importante”, afirmó.

En cuanto a los números generales, explicó que el Presupuesto prevé una variación interanual del 25,6%, en línea con las proyecciones del Presupuesto Nacional. No obstante, advirtió que, frente a una inflación estimada cercana al 33%, los recursos municipales registran una pérdida de poder adquisitivo en términos reales.

Respecto de las prioridades, Barría señaló que “la salud y la asistencia social representan demandas crecientes, en un contexto marcado por la pérdida de puestos de trabajo y el consecuente incremento de las necesidades de acompañamiento a las familias”.

Asimismo, remarcó la importancia de sostener los servicios públicos esenciales, principalmente la higiene urbana y el transporte público. En ese sentido, precisó que el Presupuesto total ronda los $420.000 millones, de los cuales aproximadamente $102.000 millones estarán destinados a subsidios para dichos servicios, lo que representa cerca del 25% del total.

Finalmente, el funcionario destacó las observaciones realizadas por los concejales, especialmente en materia de deporte, salud y desarrollo humano, y subrayó la necesidad de “continuar trabajando de manera articulada entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

“Sabemos que los recursos son finitos, pero entre todos vamos a organizar las prioridades que marque el Presupuesto para llegar a una aprobación a mediados de diciembre. Lo importante es que sea un presupuesto que atienda las necesidades de la gente”, concluyó.