Nueva invitación a descubrir Rada Tilly de noche

Organizada por la el área de Turismo del Municipio de Rada Tilly, la iniciativa se realiza desde 2012 y forma parte de las propuestas que promueven la actividad física, el turismo y el contacto con la naturaleza.
La concentración será a las 18:45, para comenzar la caminata a las 19 horas. El recorrido tendrá una duración estimada de dos horas y la propuesta está destinada a mayores de 16 años, presentando un nivel de dificultad media. Se recomienda asistir con calzado adecuado, ropa deportiva, linterna frontal y agua para hidratarse durante el trayecto.
La actividad cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa a través de la plataforma boleteria.radatilly.gob.ar, donde los interesados deberán registrarse y seleccionar el evento.
Con más de una década de trayectoria, el Trekking de la Luna se consolidó como un clásico de la agenda local y como parte de una propuesta más amplia que invita a conocer y disfrutar el patrimonio natural de Rada Tilly a través de experiencias al aire libre.