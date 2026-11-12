Nueva invitación a descubrir Rada Tilly de noche

El próximo sábado empezará una nueva temporada del Trekking de la Luna, una de las propuestas de senderismo más tradicionales de la ciudad.

Organizada por la el área de Turismo del Municipio de Rada Tilly, la iniciativa se realiza desde 2012 y forma parte de las propuestas que promueven la actividad física, el turismo y el contacto con la naturaleza.

La concentración será a las 18:45, para comenzar la caminata a las 19 horas. El recorrido tendrá una duración estimada de dos horas y la propuesta está destinada a mayores de 16 años, presentando un nivel de dificultad media. Se recomienda asistir con calzado adecuado, ropa deportiva, linterna frontal y agua para hidratarse durante el trayecto.

La actividad cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa a través de la plataforma boleteria.radatilly.gob.ar, donde los interesados deberán registrarse y seleccionar el evento.

Con más de una década de trayectoria, el Trekking de la Luna se consolidó como un clásico de la agenda local y como parte de una propuesta más amplia que invita a conocer y disfrutar el patrimonio natural de Rada Tilly a través de experiencias al aire libre.