Arriba Chubut impulsa un programa de biofertilizantes para transformar las algas marinas en una solución sustentable

Ante las recurrentes marejadas que impactan en el litoral de Rada Tilly y la reciente polémica generada por el traslado de residuos orgánicos hacia Comodoro Rivadavia, los concejales del bloque Arriba Chubut, Omar Casagrande y Mabel Morejón, presentaron un proyecto de ordenanza para crear el “Programa Municipal de Desarrollo de Biofertilizantes y Economía Circular”.

La iniciativa propone dar un destino sustentable, científico y productivo a las algas de arribazón, convirtiendo un pasivo ambiental en un recurso estratégico para la ciudad.

Las sucesivas marejadas registradas en la costa local dejan periódicamente un volumen masivo de algas marinas que, al acumularse en la playa urbana, entran en procesos de descomposición biológica acelerada. Esto genera inconvenientes por malos olores, proliferación de vectores y afectación del uso recreativo y estético del sector costero.

Recientemente, la gestión de estos residuos quedó en el centro de la escena pública tras los cuestionamientos y reclamos de vecinos y vecinalistas del barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia, quienes advirtieron sobre la descarga de biomasa marina en costas vecinas y exigieron respuestas institucionales sobre los protocolos de saneamiento y los permisos de dichas maniobras.

En este escenario, el proyecto impulsado por el bloque Arriba Chubut plantea un cambio de paradigma: dejar atrás la lógica del vertido informal o el traslado conflictivo entre municipios para consolidar una política de economía circular basada en la ciencia y la planificación ambiental.

La propuesta establece que las algas marinas recolectadas en la zona intermareal alta sean procesadas de manera conjunta con los restos de poda forestal y de jardinería urbana —biomasa lignocelulósica—. A través de una metodología controlada de compostaje y digestión, esta combinación de nutrientes, minerales y fitohormonas permitirá elaborar biofertilizantes y compost estandarizados de alta calidad. El esquema prevé además la articulación técnica y académica con instituciones de prestigio regional como el CENPAT-CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el INTA para garantizar rigurosos controles de inocuidad, salinidad y ausencia de patógenos.

Al respecto, el concejal Omar Casagrande, coautor de la iniciativa junto a la edil Mabel Morejón, fundamentó la urgencia y el sentido político del proyecto: "Frente a una problemática ambiental recurrente que históricamente se ha gestionado de manera improvisada, generando tensiones innecesarias y roces con la vecina ciudad de Comodoro Rivadavia, desde Arriba Chubut proponemos una salida inteligente, científica y profundamente sustentable".

Casagrande enfatizó que "no podemos seguir respondiendo a las marejadas con traslados cuestionados que deterioran la convivencia regional y afectan a comunidades vecinas. Las algas de nuestra costa no son un residuo descartable sin salida, sino un recurso biológico valioso que, combinado con los restos de poda urbana, nos permite producir biofertilizantes propios para el mantenimiento de nuestras plazas, parques y proyectos de restauración ecológica".

Finalmente, el edil destacó que la ordenanza dotará a la administración municipal de una herramienta moderna para reducir costos operativos, proteger las napas freáticas y la Laguna de Rada Tilly del uso de fertilizantes químicos sintéticos, y consolidar a la ciudad a la vanguardia de las políticas socioambientales y de diversificación productiva en la región del Golfo San Jorge.