Presentan proyecto de ordenanza para la Carta Orgánica

La normativa promueve la “convocatoria a una Convención Municipal Constituyente para la redacción y sanción de la Carta Orgánica, conforme a los artículos 226, 229 y 230 de la Constitución Provincial y demás normas aplicables” y, para ello, la elección de convencionales constituyentes en simultáneo a las elecciones provinciales del año próximo.

Concejales de los bloques no oficialistas de Rada Tilly presentaron este martes 10 en el Concejo Deliberante el proyecto para la redacción y sanción de la Carta Orgánica de la localidad. El instrumento lleva las firmas de Mabel Morejón y Omar Casagrande, ediles del bloque Arriba Chubut, y de Guillermo Janeiro y Dolores Alvarez, del Partido Vecinal. Si el mismo es aprobado, el Ejecutivo Municipal deberá convocar a elecciones de convenciones municipales constituyentes en simultáneo con las elecciones provinciales del año que viene.

Días atrás, representantes de distintas fuerzas políticas de la ciudad Tilly habían anunciado la instrumentación del proyecto. En ese encuentro también estuvieron presentes referentes del Partido Justicialista, La Libertad Avanza, el Partido Libertario y el vecinalismo.

Entre los fundamentos, el proyecto menciona que “que la Constitución Nacional garantiza la autonomía municipal en institucional, político, administrativo, y financiero; y que el artículo 226 de la Constitución Provincial habilita a dictar Carta Orgánica a los municipios más de mil electores inscriptos en el padrón municipal, ampliamente satisfecha por Rada Tilly” por lo que es necesario la sanción de la misma, previa selección de los convencionales.

Para ello, sostienen que “resulta conveniente la simultaneidad de la elección de convencionales con los próximos comicios provinciales y municipales, para 2027, siempre que ello resulte legal y operativamente viable”.

“NECESARIA Y OPORTUNA”

El proyecto de ordenanza, por lo tanto, establece en su artículo primero que se declare “necesaria y oportuna la y sanción de la Carta Orgánica Municipal de Rada Tilly” y seguidamente establece que se “disponga necesaria la convocatoria a una Convención Municipal Constituyente para la redacción y sanción de la Carta Orgánica, conforme a los artículos 226, 229 y 230 de la Constitución Provincial y demás normas aplicables”.

El articulado de la norma sostiene, además, que la “Convención estará por un número de convencionales igual al de miembros del Honorable Concejo mediante voto directo y representación Las candidaturas reunir los requisitos correspondientes” por lo que el “Ejecutivo Municipal convocará a elecciones de convencionales municipales y realizará las gestiones para su celebración simultánea las próximas elecciones provinciales y municipales de 2027, de conformidad el régimen electoral vigente. Los plazos y los acuerdos y autorizaciones que correspondan. De no resultar jurídicamente posible la simultaneidad, proponer un alternativo conforme a derecho”.

INFORMACION Y CONSULTAS

En el artículo quinto sostiene que “la Convención tendrá facultades para dictar su reglamento interno y organizar su funcionamiento conforme al marco constitucional y legal aplicable” y “utilizar instalaciones municipales, previa coordinación las autoridades competentes”.

También propone que se promuevan, “durante el proceso constituyente la realización de instancias públicas de información, consulta y de e instituciones, con respeto a la autonomía de la Convención”. Para ello, el “Departamento Ejecutivo adoptará los recaudos necesarios para prever las partidas presupuestarias destinadas a la convocatoria electoral y al funcionamiento de la Convención, con sujeción a las normas presupuestarias vigentes”.