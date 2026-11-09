María Luján Sosa, de 34 años, fue encontrada muerta en una zona de pastizales junto a la Ruta Nacional 89, en Santiago del Estero.

Asesinaron a una mujer y descartaron su cuerpo a un costado de la ruta: detuvieron a su tío

“Ahora vuelvo”, le dijo María Luján Sosa a sus familiares el sábado por la noche. Pero nunca regresó. Su cuerpo fue hallado la mañana del domingo en una zona de monte cercana a Quimilí, en Santiago del Estero. La encontraron boca abajo, entre la vegetación, a la vera de la Ruta Nacional 89. Por el crimen quedó detenido un tío de la víctima, de 55 años, con quien había mantenido una relación sentimental.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones del barrio San Francisco, a unos cinco kilómetros de la ciudad. Personal policial delimitó el terreno para preservar las pruebas y convocó a efectivos de la División Criminalística del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 12.

Los primeros relevamientos detectaron lesiones en el cuerpo, aunque será la autopsia la que permita establecer con precisión la causa de la muerte y cómo ocurrió.

La búsqueda había comenzado después de que la familia advirtiera que María Luján, de 34 años y madre de cinco hijos, no regresaba a su casa. Según la reconstrucción de los hechos, la mujer salió alrededor de las 22.30 del sábado de la vivienda del barrio Marco Antonio, donde residía con tres de sus cinco hijos. Había dejado su teléfono celular en la propiedad y no había precisado adónde se dirigía.

Durante la madrugada, una de sus hijas, de 13 años, alertó a una tía de que su madre todavía no había vuelto. La familiar se presentó el domingo por la mañana en la Comisaría Nº 9 de la Mujer y la Familia para denunciar la desaparición.

Al revisar el teléfono de la víctima, los familiares encontraron que sus últimas comunicaciones habían sido con Marcelo Sosa, su tío materno. Entre los mensajes y audios recuperados aparecen intercambios en los que María Luján le pedía que fuera a buscarla. A las 22.11 le habría enviado: “Amorcito, vení a buscarme”. Más tarde, a las 23.43, el hombre le preguntó dónde estaba. Uno de los últimos mensajes recibidos en el aparato decía: “Amor, amor, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás durmiendo?”.

La tía de la víctima y uno de los hijos mayores fueron luego hasta la vivienda de Sosa, en el barrio Campos II, para preguntarle si sabía dónde estaba María Luján. El hombre negó conocer su paradero y haber ido a buscarla.

Los investigadores reconstruyeron que Sosa había regresado de la provincia de Buenos Aires aproximadamente un mes antes. El hombre había vivido allí con su sobrina durante cerca de un año. De acuerdo con testimonios de familiares, pretendía que ella volviera a convivir con él en Buenos Aires y la habría amenazado e intimidado después de que se negara.

El análisis de las comunicaciones y de los audios de WhatsApp incorporados a la causa fue una de las líneas de investigación que condujeron a su detención. El hombre, de 55 años, quedó alojado a disposición de la Justicia mientras se realizan los peritajes y se esperan los resultados de la autopsia.

La investigación también contempla los antecedentes de violencia que había atravesado María Luján. El 22 de septiembre, durante una entrevista en una radio local, la mujer había denunciado públicamente agresiones por parte de su expareja, con quien tenía cinco hijos. En aquella oportunidad relató que, pese a estar separada, todavía convivían bajo el mismo techo y que los chicos también sufrían situaciones violentas.

Sosa había contado que el hombre agredió a una de sus hijas, de 13 años, a quien habría tomado del pelo y golpeado contra una pared. “Yo esa casa no quiero pisarla más”, había expresado durante la entrevista, en la que también manifestó su intención de alquilar otra vivienda para vivir con sus hijos.