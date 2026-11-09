Junto a los discapacitados, el Papa envió otro fuerte mensaje político

León XIV recorrió el Pequeño Cottolengo Don Orione en el conurbano bonaerense. “El progreso de una nacion tambien se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”, dijo.

En su segunda jornada en el país y en su primer acto pastoral, el papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo de Don Orione de Claypole en la periferia sur bonaerense, símbolo de sufrimiento, la marginación y el descarte. Desde allí, recordando simplemente qué dice el Evangelio, volvió a enviar un fuerte mensaje al Gobierno de Javier Milei, que enfrentó duras polémicas por los severos recortes a las prestaciones del área de discapacidad, un debate del que la Iglesia local no estuvo ajena al reclamar la prórroga de ley de emergencia en discapacidad.

“Los valores de dignidad, integracion y amistad fraterna que distinguen a lugares como este, tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas unicamente por la busqueda del exito economico o el culto de la apariencia fisica”, advirtió, después de haber sido recibido triunfalmente en este hogar que aloja a más de 400 personas con discapacidades graves, normalmente olvidadas, que de repente puso bajo el centro de atención del mundo.

“Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendicion porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cual es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”, destacó. “El progreso de una nacion tambien se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, remarcó.

Tras ser recibido por monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, y el hermano Jorge Silanes, director de este centro del conurbano bonaerense -que le agradecieron la visita- el Papa escuchó dos conmovedoras historias de residentes del Cottolengo y una exhibición musical de Abel Pintos.

María Marta Torres, en silla de ruedas, le contó que cuando nació con discapacidad, fue abandonada por su mamá. “Muchas veces pensé que no había lugar para mí en el mundo. Aquí descubrí que alguien podía mirarme sin quedarse solamente con mi discapacidad”, le dijo, mientras en la capilla rompían el silencio los gritos, sonidos guturales y lamentos de otros enfermos presentes. Al final, María Marta le regaló un libro y el Papa se acercó, le tomó las manos y la bendijo, entre aplausos. Le regaló un rosario. El clima era muy emotivo.

En su saludo, el Papa evocó la historia de este lugar de marginación, fundado por un sacerdote italiano muy vinculado a la Argentina. De hecho, lo primero que hizo al llegar fue visitar la capilla que conserva la reliquia de su corazón.

“San Luis Orione quiso que este lugar se conociera como la ‘ciudad de la caridad’ y, para poder construirla, rezo y trabajo durante muchos anos, confiando profundamente en la Divina Providencia y movido por el amor a las personas mas fragiles de la sociedad, que muchas veces eran ignoradas y abandonadas a su suerte”, señaló.

Comparó sus acciones con las tres “ciudades” en las que Jesus tambien respiro el aire fresco y gratuito de la caridad: Belen, Nazaret y Betania.

Habló de Belen, donde Jesús nació, como un lugar que “respeta la dignidad de toda persona humana y la valora y acoge como don de Dios”.

Definió Nazaret, donde creció con sabiduria y donde cultivo el valor del trabajo y de la responsabilidad, como “el lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social, apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades”. Finalmente, recordó que la ciudad de Betania, donde Jesús se hizo amigo de Marta, Maria y Lazaro y experimento el valor de relaciones humanas autenticas y sinceras, es el lugar “donde no se margina ni abandona a nadie, sino que se acompana, se escucha y aconseja, se comparten la fe y el servicio, las penas y las alegrias”.

“En definitiva, Betania es el lugar que ayuda a salir del individualismo, donde uno se siente amado y desea amar a los demas de manera concreta”.