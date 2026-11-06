A raíz de una denuncia por el pago de la cuota alimentaria de su hija aparecen extraños movimientos en una cuenta del banco Santander.

Pareja compró un departamento en Puerto Madero al contado y con fondos sin declarar

Tras la costosa salida de Manuel Adorni, ahora el gobierno podría enfrentar un nuevo escándalo con otro ladero de Karina Milei, Sebastián Pareja, el poderoso armador de los libertarios en la provincia de Buenos Aires.

Los números de Pareja no cierran. Según anticipó el periodista Juan Luis González en la revista Noticias, en enero de este año se extrajeron, por caja, USD 300.000 de una sucursal del banco Santander en la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, su madre -Matilde Benzi- escrituró por USD 350.000 un departamento de 133 metros cuadrados con cocheras en Puerto Madero.

Matilde no registra actividad laboral en los últimos años, y su marido, Miguel Ángel Pareja, padre del diputado, tampoco.

En su última declaración jurada, Pareja figura copropietario de un departamento de 80 metros cuadrados valuado en 38.500.000 pesos. El diputado posee el 50% de ese departamento al que accedió a través de una herencia.

Algunas versiones dan cuenta que el diputado libertario vive en el country La Amanecida, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz. No está claro si es propietario de ese inmueble o si alquila. Pero para el día a día usaría el departamento de Puerto Madero.

Los movimientos bancarios de Pareja salen a la luz a raíz de una demanda que inició su ex esposa, Luciana Díaz, quien le reclama regularizar la cuota alimentaria de la hija de ambos. LPO accedió a los resúmenes de cuenta donde aparecen los movimientos del Banco Santander, una cuenta que Pareja no declaró ante la Oficina Anticorrupción.

Según los movimientos de la cuenta del Santander, el saldo al 31 de diciembre de 2025 es de $15.880.972 y USD 236.676. Eso incluye unos $13 millones en depósitos en plazo fijo y $2.792.500 en acciones de YPF. La cuenta recibió transferencias durante todo 2025. El origen de esos fondos es desconocido.

Esa cuenta Pareja la comparte con sus padres. Lo que llama la atención es que los progenitores del diputado libertario tienen 80 años, por lo que o son dos jubilados con intensa actividad financiera, o es el armador político de Karina quien intenta ocultar esos movimientos financieros a través de una cuenta compartida.

La realidad de su patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción es otro. En su última declaración jurada dice tener 12 mil dólares en efectivo y otros 7.484 en una cuenta en Uruguay.

Mientras tanto mantiene una disputa judicial con su ex por la cuota alimentaria de su hija. Díaz pide que se aumente en forma provisoria el importe acordado con anterioridad.

Pareja se excusa diciendo que sus cargos son políticos y que carece de estabilidad laboral. Incluso trascendió que el diputado pidió que la Justicia compute la cuota de socia en el club San Lorenzo que le paga a su hija como parte de su cuota alimentaria.

Eso sí: el diputado se hace cargo de las cuotas del colegio al que asiste su hija en Capitán Sarmiento y de la cuota de Osde 30, el plan más económico de la prepaga. Además, paga el 50% de todas las actividades extracurriculares que desarrolle su hija, las cuales deben ser consentidas por ambos padres.

El diputado es titular del estudio jurídico Pareja y Asociados ubicado en calle Mitre al 1371 de la Ciudad de Buenos Aires. En 2024 fue electo senador provincial pero pidió licencia para asumir en el gobierno nacional.

Además, tiene el cargo de profesor adjunto en la materia Teoría General del Proceso en la Universidad de Lomas de Zamora. También tiene un cargo en planta permanente del Senado de la Nación Argentina.