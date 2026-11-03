Asumió Julieta Miranda al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano

Sus prioridades serán la entrega de cajas navideñas, las colonias de vacaciones y el despliegue de kits escolares.

El intendente Othar Macharashvili le tomó juramento este martes a Julieta Miranda como nueva secretaria de Desarrollo Humano y Familia. La designación representa una línea de continuidad en las políticas sociales del municipio, dado que la funcionaria se venía desempeñando como subsecretaria de la misma cartera que tenía al frente a Angel Rivas desde diciembre de 2023.

Con una impronta centrada en la cercanía y la articulación comunitaria, Miranda sostuvo que desde su nueva función buscará “consolidar los lineamientos estratégicos marcados por el intendente, Othar Macharashvili, enfocando el trabajo en la optimización de los equipos profesionales ante la demanda social de la ciudad”.

En ese sentido, la flamante funcionaria destacó que el eje central continuará siendo la presencia directa en los barrios, a través de los Centros de Promoción Barrial (CPB), los espacios dedicados a personas mayores y los Centros de Día para personas con discapacidad, dando seguimiento al trabajo que los equipos venían desarrollando en el territorio.

Asimismo, al integrar la Dirección General de Vecinales en la estructura de la cartera, Miranda reafirmó la decisión de “profundizar el diálogo con las organizaciones barriales, para transformar a las Asociaciones Vecinales en espacios de participación activa y toma de decisiones sobre las políticas públicas”.

En sintonía con las directivas del Ejecutivo, Desarrollo Humano dará continuidad al acompañamiento territorial y al fortalecimiento de la red de contención familiar a fin de dar respuestas ágiles e integrales a los vecinos de Comodoro Rivadavia.

En relación con el plan de trabajo para los próximos meses, Miranda garantizó el cumplimiento de la agenda proyectada de contención y acompañamiento familiar, al detallar que “la planificación contempla la entrega de cajas navideñas para acompañar a más de 8 mil familias durante el mes de diciembre, la realización de las colonias de vacaciones y actividades recreativas en enero junto a las áreas de Deportes y Cultura, y el despliegue del operativo de entrega de kits escolares durante el mes de febrero”.