Turista santacruceño muere haciendo ala delta en Río de Janeiro

Adrián Arismendi había despegado de la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos de vuelo libre más tradicionales de la ciudad.

Un turista argentino de 26 años murió este lunes en Río de Janeiro, después de que el ala delta en el que volaba con un instructor chocara contra un muro en la playa de São Conrado, en la zona sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi, nacido en Puerto Deseado, Santa Cruz. El piloto, el brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años, tampoco sobrevivió.

Según la prensa brasileña, Arismendi había llegado a Río el domingo con un grupo de amigos, apenas un día antes del accidente. La dupla había despegado de la rampa de Pedra Bonita, dentro del Parque Nacional da Tijuca, uno de los puntos de vuelo libre más tradicionales de la ciudad.

El accidente ocurrió en la maniobra final de aterrizaje. Bruno Menescal, vicepresidente del Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), presenció la caída y declaró ante la Policía Civil. Según su testimonio, el ala delta hizo una curva a baja altura, se deslizó lateralmente y golpeó contra la rampa de la pista de aterrizaje, junto a un muro que separa el paseo costero de la arena. Bañistas que estaban en la playa también contaron que el equipo chocó contra esa pared.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro informó a La Nación que recibió un primer llamado a las 11.02 y lo atendió el cuartel de Gávea. Cuando llegaron al lugar los rescatistas, los dos ocupantes del ala delta se encontraban en estado crítico. Una ambulancia llevó a uno de ellos al Hospital Municipal Miguel Couto. El otro, en una situación todavía más grave, fue trasladado en helicóptero hasta el helipuerto de los Bomberos y desde allí otra ambulancia lo llevó al mismo hospital.

Los dos llegaron con vida al centro médico, pero murieron poco después. La dirección del hospital informó que, pese a los esfuerzos del equipo médico, ninguno de los dos logró sobrevivir.

Menescal explicó a la policía que Rodrigues dos Santos volaba desde hacía diez años, pero había obtenido la habilitación de instructor hacía apenas uno. Tras el accidente, los vuelos en la zona se suspendieron durante el resto del día.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que la investigación está a cargo de la 15.ª comisaría de Gávea. El equipo de vuelo será sometido a una pericia, se están tomando declaraciones a los testigos y hay otras diligencias en curso para esclarecer las circunstancias del accidente.

El accidente no es un hecho aislado. Según datos del Cuerpo de Bomberos, entre el 1 de enero y el 2 de noviembre de este año la corporación registró 16 intervenciones por accidentes de vuelo libre en el municipio de Río de Janeiro. Algunos fueron fatales. En febrero, una turista estadounidense de 36 años y el instructor Rodolfo Pascoal Ladeira murieron cuando un ala delta cayó al mar cerca de la misma zona de aterrizaje de São Conrado. En agosto, un coronel del Ejército brasileño murió en una caída de parapente que el club atribuyó a un hilo de barrilete con cerol.