Eulalia Marzetti falleció en la localidad santafesina donde vivía junto a su esposo. Tenía 74 años y atravesaba desde hacía varios años un delicado estado de salud. La familia realizará una despedida íntima.

Murió la madre de Lionel Scaloni a los 74 años en Pujato

Una dolorosa noticia golpeó este miércoles a Lionel Scaloni y a su familia. Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la Selección argentina, murió a los 74 años en Pujato, la localidad santafesina donde residía y donde el técnico campeón del mundo mantiene un fuerte vínculo con sus raíces.

Según medios de Santa Fe, el fallecimiento se produjo el martes y se conoció públicamente durante la mañana de este miércoles. Marzetti atravesaba desde hacía aproximadamente cinco años una enfermedad, situación sobre la que el propio Scaloni había hablado públicamente en distintas oportunidades.

La madre del entrenador tuvo tres hijos, Lionel, Mauro y Corina, y desarrolló parte de su vida pública en Pujato, donde se desempeñó como jueza de paz municipal.

La dedicatoria que Scaloni le hizo tras la Copa América

La situación de salud de Eulalia había tomado estado público en 2021. Luego de la conquista de la Copa América en el Maracaná, Scaloni le dedicó especialmente el título y contó que su madre estaba atravesando un problema de salud importante.

Meses después, durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, el entrenador volvió a referirse al difícil momento familiar que estaba atravesando.

Aquellas palabras quedaron asociadas a uno de los períodos más intensos de su carrera, en el que convivieron el crecimiento deportivo de la Selección y una situación personal especialmente delicada.

Una despedida íntima en Pujato

Según trascendió, Scaloni se encontraba en Buenos Aires cuando se conoció la noticia y se trasladaría hacia Pujato para acompañar a su familia. El velatorio se realizaría de manera íntima.

La noticia generó numerosas muestras de pesar en el ambiente del fútbol argentino y, especialmente, en Pujato, donde la familia Scaloni mantiene una fuerte presencia y reconocimiento entre los vecinos.

Eulalia Marzetti tenía 74 años y vivía junto a su esposo en la localidad santafesina donde Lionel Scaloni nació y comenzó su vínculo con el fútbol.