Cepatacal y Rodríguez Peña clasificaron en el Argentino C-20 de futsal femenino

“Cepa” derrotó 3-1 a Esquina de Corrientes Interior y Rodríguez Peña goleó 7-1 al local Portuarias de Formosa. Ambos están en los cuartos de final.

Los clubes Cepatacal y Rodríguez Peña, ambos de Comodoro Rivadavia, se clasificaron este martes para los cuartos de final del Torneo Argentino C-20 Femenino de futsal que se juega en Formosa.

En ese contexto, las chicas de “Cepa” le ganaron 3-1 a Esquina Futsal de Corrientes Interior, con goles de Agostina Cárcamo -que en el segundo tiempo se fue con tarjeta azul-, Nahiara Stanoos y Nahiara Andrade. Brisa Blanco había igualado el encuentro en el primer tiempo. En este partido se fue expulsado sobre el final el DT del elenco correntino Ariel Cabral.

De esa manera, Cepatacal sumó su segundo triunfo en fila en el Grupo A y se metió en cuartos de final.

Por su parte, Rodríguez Peña también logró el mismo objetivo al golear a Portuarias de Formosa por 7-1.

Este miércoles se jugará la tercera y última fecha de la fase de grupos.

Rodríguez Peña se medirá desde las 17 con Estelares de Tucumán en el gimnasio San Martín, mientras que a las 20, Cepatacal se las verá con el elenco tucumano de Malvinas Argentinas en el Polideportivo Policial.

Los partidos serán televisados a través de YouTube por el canal oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

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Panorama de la 2ª fecha

MARTES 27

Grupo “A”

- Cepatacal 3 / Esquina Futsal 1.

- Malvinas Argentinas 4 / Franjeadas 6.

Grupo “B”

- Estelares 1 / Rosario Futsal 8.

- Rodríguez Peña 7 / Portuarias 1.

Grupo “C”

- Decanitas 1 / Técnico Futsal 3.

- Comunicaciones 1 / San Martín Pacífico 4.

Programa de la 3ª fecha

MIERCOLES 28

En el gimnasio San Martín

14:00 Comunicaciones vs Decanitas; Grupo C.

17:00 Rodríguez Peña vs Estelares; Grupo B.

18:30 Rosario Futsal vs Portuarias; Grupo B.

20:00 Técnico Futsal vs San Martín Pacífico; Grupo C.

21:30 Esquina Futsal vs Franjeadas; Grupo A.

En el Polideportivo Policial

20:00 Malvinas Argentinas vs Cepatacal; Grupo A.

Foto: Paula Auvieux / CAFS.