Las llaves quedaron conformadas por El Lobito Infantil-Halcones Dorados y La Súper Económica-Lanús Infantil.

La C-11 2016 tiene los semifinalistas del Clausura de futsal promocional

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el último sábado en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura, como así también los cuartos de final en una de sus categorías.

En ese contexto, en la denominación C-11 2016, se jugaron los cuartos de final del certamen, logrando su clasificación a las semifinales Halcones Dorados FC, Lanús Infantil, La Súper Económica y El Lobito Infantil.

Asimismo, se jugaron dos partidos de la categoría C-11 2015 correspondientes a la décima fecha de la fase regular.

A continuación se detallan los resultados que se registraron el último sábado en el gimnasio que se encuentra ubicado en el barrio Pueyrredón.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

10ª fecha

- Vikingos FC 1 (Lucas Vidal) / Los Matadores 4 (Benjamín Bahamonde-Samuel Madrid 2-Mateo Elorrieta).

- Casino CR 8 (Mateo Ferreyra-Ignacio Kochowicz 5- Lorenzo Rodríguez-Juan Demartini) / Asturiano 0.

DENOMINACION C-11 2016

4tos de final

- PM FC Azul 1 (Emiliano Aldaba) / Halcones Dorados FC 6 (Luis Alfonso 2-Lisandro López-Joel Reinoso-Matteo Morales-Gael Holgado).

- MyL Futsal 2 (Santiago Ayala-Thiago Morales) / Lanús Infantil 3 (Joaquín Elorrieta-Mateo Coñuecar -Ghael Loncón).

- La Súper Económica 6 (Uriel Castillo 2-Ian Alvarado 2-Jordan Ampuero-Ciro Flores) / Lanús CR 0.

- El Lobito Infantil 5 (Benjamín Vargas 3-Ian Huenchullan-Juliano Encina) / Asturiano 0.

Semifinales

- El Lobito Infantil (A) vs Halcones Dorados FC (D).

- La Súper Económica (B) vs Lanús Infantil (C).