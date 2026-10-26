Paciente psiquiátrico intentó incendiar una clínica privada

A horas de la mañana de este lunes ocurrió un incendio intencional en una de las habitaciones de la Clínica Cruz del Sur de Caleta Olivia ubicada en la zona céntrica.

El fuego fue provocado por un paciente psiquiátrico, quien fue reducido por personal la clínica y luego trasladado al Hospital Zonal que cuenta con servicio de psiquiatría.

Al lugar acudieron policías y bomberos de la Unidad Quinta tras recibirse el alerta en el sistema emergencias comunitarias 911, constándose que el foco ígneo se originó de manera intencional y que no hubo personas afectadas por el fuego

Asimismo, la Policía efectuó las diligencias junto con personal de Criminalística y secuestró un elemento relacionado con el hecho, del cual se puso en conocimiento alJuzgado de Instrucción N° 2.

El presunto responsable del incendio sería un paciente de 62 años que, según sus familiares, tiene un tumor en el cuello que podría afectar una vena hacia la cabeza y provocarle comportamientos erráticos

El hombre se encontraba alojado en la habitación en la que ocurrió el hecho, no pudiéndose establecer la magnitud de los daños.

Al momento de la intervención, el propietario de la clínica gestionaba el traslado del paciente a las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para su atención en el área de salud mental, ya que el establecimiento no cuenta con ese servicio.

Fuente : La Opinión Austral