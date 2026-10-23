El Polo Obrero reclama un seguro por desempleo

Integrantes del Polo Obrero se movilizaron este viernes hasta las oficinas del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz en Caleta Olivia para exigir respuestas a la crisis económica y laboral.

La columna de manifestantes fue encabezada por el principal referente de esa agrupación social Omar Latini, quien hizo referencia a falta de puestos de trabajo y al deterioro de los ingresos de quienes los poseen, a lo que se suma la quita de programas sociales por parte del gobierno de Javier Milei, lo que hace que se profundice la crisis para miles de familias, algo que la agrupaciones sociales no pueden contener.

En declaraciones formuladas al portal digital El Caletense, recordó que en junio de 2025 el Polo Obrero presentó en la Legislatura provincial un proyecto de remediación ambiental o seguro para desocupados, sin que hasta el momento haya respuestas.

En ese mismo contexto citó que la caída de la actividad económica se refleja incluso en las dificultades ores para conseguir changas, la escasa actividad comercial y el aumento de la demanda en comedores y merenderos.

También describió el impacto de la crisis alimentaria y sostuvo que muchas familias dependen de un plato de comida para mejorar su alimentación diaria, pero la entrega de módulos alimentarios resulta insuficiente frente a una alta demanda

Por ello reclamó al Gobierno provincial que utilice recursos del fondo UNIRSE para asistir a los sectores afectados con un seguro de desempleo y cuestionó que, pese a los anuncios oficiales vinculados a la emergencia hidrocarburífera, no se observe una recuperación del empleo.

Foto: El Caletense