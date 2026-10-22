La problemática ambiental genera debate y propuestas

Frente a una situación ambiental cada vez más compleja en Caleta Olivia, referentes de distintos sectores comunitarios mantuvieron una reunión para debatir sobre esta problemática.

La misma tuvo lugar a mediados de esta semana y fue convocada por el concejal Carlos Aparicio en la sede del cuerpo legislativo comunal.

Contó con la asistencia de profesionales de áreas vinculadas al medio ambiente, de referentes de la Federación de Uniones Vecinales de Caleta Olivia (FUVECO) y de la concejal de El Chaltén, Elizabeth Romanelli, quien compartió su mirada sobre la situación ambiental de su localidad.

El objetivo fue conformar equipos de trabajo y avanzar en propuestas legislativas y territoriales que permitan abordar los problemas ambientales de Caleta Olivia.

En ese marco de expusieron problemas vinculados con los líquidos cloacales, los residuos urbanos, la falta de agua potable y el deterioro de sectores de la costa (por erosión marina), todo lo cual requieren un abordaje integral que permita establecer prioridades y planificar acciones para comenzar a revertir este escenario.

La participación de FUVECO permitió incorporar la mirada de las uniones vecinales sobre las problemáticas que afectan a los barrios.

En este contexto, Aparicio convocó a profesionales interesados en la temática para escuchar sus aportes y trabajar en conjunto.

La iniciativa busca reunir distintas miradas y conocimientos para elaborar un diagnóstico preciso de los problemas ambientales y avanzar en un plan de trabajo que contemple herramientas legislativas, obras de infraestructura e intervención territorial.

El primer paso será trabajar en una propuesta de resolución que permita encauzar estas iniciativas y dar continuidad al trabajo de los equipos técnicos.

Fuente: Prensa concejal Aparicio