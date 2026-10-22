Vecinos protestan por incendios en el basural

Un grupo de vecinos de Caleta Olivia acudieron este jueves al edificio central de la comuna para presentar una nota de queja por los frecuentes incendios que se registran en el predio del basural.

El área de deposición de los residuos urbanos se encuentra en el extremo sur del ejido urbano y toda vez que el viento proviene del sector este (desde el mar), el humo alcanza a numerosos barrios, generándose un serios problemas de contaminación del medio ambiente y de salud para la población.

El problema data desde hace muchos años y se sospecha que gran parte de los incendios son producidos por gente que, de manera oculta, ingresa a ese predio para realizar quemas con el fin de recuperar el cobre de cables u otros elementos.

A ello sumaron otra problemática, cual es la de los efluentes cloacales que se esparcen por diversas calles, algo que es responsabilidad de la empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado debido a deficiencias varias estaciones de impulsión que nunca se reparan, mientras se suceden los cambios de autoridades locales y se diluyen las promesas de reparaciones.

El propio intendente Pablo Carrizo atendió al grupo de vecinos en el acceso al edificio municipal para recibir la nota (foto).

En informal diálogo les hizo saber que se estaba gestionando la incorporación de una maquina vial para destinarla exclusivamente a la zona del relleno sanitario a fin de acelerar los movimientos de tierra para cubrir la basura antes de que se produzcan incendios o extinguir los focos de manera inmediata.

Además, se comprometió a coordinar una reunión con la presencia de integrantes de su equipo de gestión, referentes de la gerencia del distrito local de SPSE y de otros organismos si fuera necesario, la cual podría concretarse el sábado, a fin de dar respuestas concretas a los planteos comunitarios.