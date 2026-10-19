Municipio firma convenio de salud para estudios preventivos gratuitos

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, suscribió este lunes un acuerdo con Clínica la Cruz del Sur.

El convenio tiene como objetivo implementar la campaña “Nunca es temprano para prevenir”, facilitando el acceso a estudios preventivos a trabajadoras municipales, agentes del Programa Acompañar (PROACOM) y sus grupos familiares, incluidos aquellos empleados que aún no cuentan con el alta de la obra social.

La firma se concretó en la Sala de Situación del municipio en coincidencia con el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer y contó con la participación del director de la citada clínica, José Luis Zilberberg; la diputada provincial Patricia Urrutia; la concejal Iris Casas, miembros del gabinete municipal y representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO).

En este marco, el intendente Pablo Carrizo resaltó que la propuesta busca fortalecer las políticas públicas de salud y promover la detección temprana de enfermedades, especialmente entre quienes enfrentan dificultades para acceder a controles médicos.

“En estos tiempos complejos, sabemos que la salud a nivel nacional tuvo un montón de recortes y siempre hay mucha burocracia para poder acceder, más allá del contexto económico, y esto es una herramienta importantísima para que puedan hacerse estos estudios. Estamos hablando de prevención; es algo muy importante en lo que tiene que ver la salud”, expresó.

Citó además que la iniciativa se venía trabajando desde hace varios meses y remarcó la importancia de garantizar este beneficio a todas las trabajadoras municipales y de PROACOM. Asimismo, convocó a las distintas secretarías, al área de Recursos Humanos y al SOEMCO a colaborar para que las destinatarias puedan acceder a los estudios, incluso durante su jornada laboral.

Por su parte, el director de la clínica, José Luis Zilberberg, valoró el acuerdo como una medida concreta de acompañamiento a la comunidad. “En estas épocas, en donde pareciera que todo es recortar; un gesto de este tipo de parte del intendente es muy alentador. Estas cosas no se ven en muchos lados, pero realmente la función que uno entiende que es del intendente de un pueblo es cuidarnos a todos y esto es una forma de cuidar”, subrayó.

Los controles contemplan estudios vinculados con la prevención y detección de cáncer de mama y cuello uterino, entre ellos mamografías, densitometría ósea, análisis clínicos de sangre, papanicolau y colposcopia.

Paralelamente, se implementará un registro estadístico que permitirá identificar a las personas que requieran seguimiento y promover la continuidad de los controles preventivos.

Fuente: Prensa Municipal