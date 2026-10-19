El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Santa Cruz
  2.  |  CALETA OLIVIA
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Campaña de concientización sobre el cáncer de mama

Este lunes 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

En Caleta Olivia se intensificaron las campañas de prevención y detección del cáncer de mama por parte de hospitales públicos, clínicas privadas, áreas de salud del municipio y ONG, en el marco de las actividades programadas desde inicios de octubre al cual se denomina “mes rosa”.

En ese marco, integrantes del grupo Venedici, que se ocupa de asistir a pacientes oncológicos y también a brindar apoyo a sus familiares, recorrieron las calles céntricas para obsequiar un pequeño moño rosado y entregar folletos explicativos sobre el cáncer de mama. En uno de ellos se señala que hay creencias o ideas asociadas sobre esta enfermedad que no son verdaderas, por lo cual “informarse es fundamental para despejar dudas y facilitar su detección temprana”.

Se indica además que afecta a una de cada ocho mujeres en el mundo y que las posibilidades aumentan con la edad, especialmente a partir de los 50 años.

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico