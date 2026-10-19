Por qué un hombre estuvo a punto de arrojarse desde el Hotel Austral

Un importante operativo policial se desplegó en la cuadra del Hotel Austral este lunes a la mañana, luego de que un hombre mayor de edad subiera a la azotea y amenazara con arrojarse al vacío. Tras aproximadamente dos horas de negociación, el personal policial logró que desistiera de su decisión y descendiera del lugar.

El segundo jefe de la Unidad Regional, Andrés Ávila, explicó que, ante la situación de crisis, se activó el protocolo correspondiente y se convocó al equipo de negociadores, encabezado por el subcomisario Damián Tranma. Al mismo tiempo, se estableció un perímetro de seguridad en los alrededores del edificio para resguardar al hombre y evitar riesgos para terceros. Ello afectó, por ejemplo, el principal acceso al municipio de Comodoro.

Según detalló el funcionario, los negociadores consiguieron establecer un diálogo fluido con el hombre, quien habría tomado la decisión en el marco de un conflicto familiar. Finalmente, lograron llegar a un acuerdo que permitió que bajara de la azotea.

Ávila confirmó que el hombre es oriundo de Comodoro Rivadavia y que no se encontraba alojado en el hotel. De acuerdo con la información proporcionada, habría ingresado al edificio sin ser advertido por el personal de seguridad ni de maestranza.

Como parte del procedimiento, se interrumpió la circulación vehicular y peatonal en el sector de la avenida Rivadavia comprendido entre Güemes y Moreno.

Ávila explicó que estas medidas forman parte del protocolo previsto para este tipo de situaciones, debido a que la presencia de curiosos y los estímulos del entorno pueden incrementar el nerviosismo de la persona involucrada.

Durante las negociaciones, se había acordado que el hombre descendería cuando llegara su pareja. En el lugar también se encontraban su madre y una tía, quienes acompañaron el desarrollo del operativo.

Una vez que el hombre descendió de la azotea, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y comenzó a recibir asistencia médica. Al momento de las declaraciones de Ávila, los negociadores todavía trabajaban con él y se aguardaban directivas de la Fiscalía para determinar cómo continuar con el procedimiento.

El segundo jefe de la Unidad Regional indicó que el hombre se encontraba lúcido y tranquilo, sin signos visibles de estar bajo los efectos de alguna sustancia. Sin embargo, todavía no se había definido si sería trasladado al Hospital Regional o si requeriría otra intervención médica.