Othar valoró el rol de las cooperadoras como puente educativo

En el marco del aniversario por el Día de las Cooperadoras Escolares, el intendente Othar Macharashvili encabezó un agasajo en el Centro de Información Pública (CIP), donde compartió un desayuno con referentes de 85 cooperadoras educativas de la ciudad y entregó presentes en reconocimiento a su labor.

Durante el encuentro, el jefe comunal puso en valor el compromiso diario de las comunidades escolares y destacó la importancia de su tarea al señalar que “las cooperadoras cumplen un rol fundamental para ser el puente necesario entre las familias, los docentes y la escuela”.

Asimismo, expresó su gratitud al poner en valor su labor totalmente voluntaria y en beneficio de la comunidad educativa. “Son ustedes quienes administran responsablemente los recursos públicos y construyen una red colaborativa para resolver las necesidades educativas y sociales de cada institución”, sostuvo.

“Este año, y el año pasado, invertimos en el Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM), una cifra importante para mantener las instituciones en condiciones”, dijo el intendente al subrayar que “gracias a las cooperadoras, que son el instrumento solidario y de trabajo en red, tenemos hoy más de 126 espacios deportivos sistemáticos abiertos a la comunidad”.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la predisposición de quienes integran las cooperativas al sostener que “no sólo trabajan por sus hijos, sino por los de otras familias que seguramente no pueden acercarse a la escuela por distintos factores y eso es digno de recalcar. Por eso quisimos desde el Municipio hacer este evento que pone en valor su actividad”.

En tanto Carla Segovia, integrante de la cooperadora de la Escuela N.º 7715, valoró la iniciativa y destacó la importancia de generar espacios de encuentro e intercambio. “Este tipo de eventos nos dan la oportunidad de presentarnos, hablar y explicar las problemáticas de nuestra institución. Además, sentir que nos tienen presentes es muy importante”, expresó.