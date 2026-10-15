Chubut entre las tres provincias que más avanzaron en alfabetización

Durante la inauguración de la Feria Municipal del Libro y las Artes de Trelew, el gobernador Torres reivindicó los avances educativos alcanzados durante 2026 y destacó la importancia de sostener políticas públicas que fortalezcan los aprendizajes. Además, remarcó que la lectura es fundamental para que las nuevas generaciones desarrollen su espíritu crítico y puedan pensar por sí mismas.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este jueves la inauguración de la Feria Municipal del Libro y las Artes de Trelew, que se desarrolla en el Museo Egidio Feruglio (MEF) y reunirá hasta el próximo domingo a escritores, científicos, docentes y artistas de toda la región patagónica.

Durante la apertura oficial, el mandatario provincial destacó los resultados alcanzados en 2026 a través del Plan Provincial de Alfabetización, que ubicaron a Chubut entre las tres provincias que más avanzaron en la materia, y reivindicó la importancia de promover la lectura como una herramienta fundamental para el aprendizaje, el acceso al conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico de las futuras generaciones.

“Los libros son la herramienta que hacen al espíritu crítico, y quienes tenemos responsabilidades debemos defender, sostener y darles a los más chicos la posibilidad de pensar por sí mismos”, expresó Torres ante escritores, artistas, docentes, estudiantes y representantes de bibliotecas y universidades.

El gobernador estuvo acompañado por el intendente de Trelew, Gerardo Merino; la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Solís; y el coordinador de Políticas Inclusivas de la organización Argentinos por la Educación, Federico del Carpio. También participaron autoridades provinciales y municipales, concejales, representantes de distintas instituciones, integrantes de la Orquesta del Barrio Inta y familias de la ciudad.

ALFABETIZACIÓN

Durante su intervención, Torres puso en valor los resultados de las evaluaciones de alfabetización realizadas durante 2026 y destacó los avances alcanzados a partir de la implementación del Plan Provincial en establecimientos educativos de toda la provincia.

En ese marco, recordó la situación del sistema educativo al inicio de su gestión y reivindicó el trabajo desarrollado para fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad.

“Cuando comenzamos esta gestión nos tocó ver datos verdaderamente tristes. Entendimos que la alfabetización es la base para acceder al conocimiento, y hoy nos llena de orgullo ver esos resultados y saber que se puede seguir adelante, sorteando obstáculos”, manifestó.

Asimismo, destacó que los avances registrados permitieron posicionar a Chubut entre las tres jurisdicciones que más mejoraron sus resultados en alfabetización, y sostuvo que estos indicadores demuestran la importancia de establecer objetivos concretos, evaluar los aprendizajes y dar continuidad a las políticas educativas.