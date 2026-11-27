La Resolución ME Nº 740/2026 formaliza los acuerdos alcanzados en las Mesas Técnicas de Trabajo entre el Ministerio de Educación y las cinco organizaciones gremiales docentes de Chubut. Los cambios establecen nuevos criterios de acceso, valoración, carga horaria y pautas de funcionamiento para los cargos de POT a partir del ciclo lectivo 2027.

El Ministerio de Educación de Chubut y las organizaciones gremiales docentes acordaron la reformulación del cargo de Profesor de Orientación y Tutoría (POT) de Educación Secundaria, como resultado de un proceso de trabajo desarrollado durante 2026 en el ámbito de las Mesas Técnicas de Trabajo del Personal Docente.

La Resolución ME Nº 740/2026, firmada el 24 de noviembre, formaliza los consensos alcanzados con ATECH, AMET, SITRAED, SADOP y UDA, y establece las condiciones para su implementación en el sistema educativo provincial.

Entre los principales acuerdos se estableció que, a partir del ciclo lectivo 2027, la cobertura de los cargos se realizará mediante un Listado Específico por orden de puntaje, confeccionado por la Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria.

Para integrar el listado se reconocerán dos categorías: docentes con título para el Nivel Secundario que cuenten con categoría D en la Junta de Clasificación, y profesionales con títulos habilitantes en disciplinas vinculadas con las Ciencias Sociales y la Educación. Entre estos últimos se incluyen licenciados en Psicología, Psicopedagogía, Historia, Trabajo Social, Comunicación Social, Filosofía, Antropología, Geografía, Sociología y Ciencias de la Educación, entre otras titulaciones contempladas en la resolución. No se prevé el alcance supletorio.

También se acordó incorporar criterios específicos de valoración: 0,10 puntos por cada año de antigüedad en el ejercicio del cargo, hasta un máximo de 3 puntos, y hasta 6 puntos por capacitaciones o formaciones específicas para POT que superen las 200 horas cátedra. Como puntaje de base se tomará el que cada docente o profesional habilitante ya posee para espacios curriculares.

En cuanto a las condiciones de desempeño, se estableció una carga de 25 horas reloj de cumplimiento efectivo en un turno escolar, con una valoración de 1,4616 en el Nomenclador Docente Provincial. Para los cargos de 20 horas se mantendrá el índice de 1,218. Asimismo, cada POT tendrá a su cargo hasta tres secciones.

En las escuelas técnicas, el acuerdo contempla la incorporación progresiva de un POT por turno y por ciclo en el ámbito de los talleres durante 2027, con prioridad en garantizar al menos un cargo por turno.

Los consensos también contemplan el resguardo de los docentes que actualmente se desempeñan como interinos o suplentes: la reformulación no modificará su situación de revista, estabilidad, carga horaria ni remuneración. Quienes se encuentran en ejercicio deberán manifestar por nota ante la Dirección de su escuela, hasta el 26 de febrero de 2027, si aceptan desempeñarse con la nueva carga de 25 horas o, en el caso de los interinos, si optan por conservar las 20 horas actuales. Esta última posibilidad se mantendrá hasta la titularización del cargo.

Por única vez, para conformar el listado específico correspondiente al ciclo 2027, se estableció un período de inscripción del 1 al 23 de diciembre de 2026, durante el cual los interesados podrán presentar la documentación requerida por la Junta de Clasificación.

El listado provisorio se publicará durante la primera semana del inicio del ciclo lectivo, con un plazo para reclamos, mientras que el definitivo estará disponible en marzo, a partir de cuando comenzarán las designaciones. En esta instancia excepcional y complementaria solo podrán inscribirse aquellos interesados que ya posean legajo en Junta.

La inscripción para el ciclo lectivo 2028 se realizará junto con la inscripción general de junio de 2027. Asimismo, se acordó que el proceso de titularización de los cargos deberá desarrollarse en un plazo no menor a tres años desde el inicio del ciclo lectivo 2027.