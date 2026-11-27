La actividad reunió, en la Legislatura, a representantes de las distintas áreas de género de la provincia. Permitió compartir el trabajo desarrollado durante el año en materia de prevención de las violencias.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de la Mujer, participó de la jornada conmemorativa por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), realizada en la Legislatura de la provincia del Chubut, en la ciudad de Rawson.

La secretaria de la Mujer, María Cativa, formó parte del encuentro convocado por la Dirección de Género de la Provincia, que contó con la participación de representantes de las distintas secretarías y direcciones de género de todo Chubut, además de la presencia de la jueza Camila Banfi.

La jornada tuvo como objetivo conmemorar el 25N y generar un espacio de intercambio para compartir el trabajo realizado durante el año por los distintos organismos provinciales y municipales en materia de género.

Al respecto, Cativa destacó la importancia de estos espacios de encuentro y señaló: “fue una jornada muy importante, en la que pudimos reunirnos con representantes de las distintas áreas de género de toda la provincia para compartir el trabajo que se viene realizando durante el año”.

“Estos encuentros nos permiten conocer las experiencias de cada localidad, intercambiar miradas y seguir fortaleciendo el trabajo conjunto en la prevención de las violencias”, puntualizó.

En este sentido, la participación permitió visibilizar las acciones desarrolladas en cada localidad, intercambiar experiencias y fortalecer la articulación entre las áreas que trabajan en la prevención y el abordaje de las violencias contra las mujeres.