Con 43 votos a favor y 29 en contra, la Cámara alta aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno.

El Senado votó suspender las PASO y lo giró a Diputados

El Senado aprobó este jueves la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo, cuyo eje central es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios de 2027. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

La votación en general se resolvió con 43 votos afirmativos y 29 negativos, por encima de la mayoría absoluta de 37 que exigía la Cámara alta. El oficialismo sumó a sus 21 senadores propios el acompañamiento de 10 integrantes de la UCR, tres del PRO, y legisladores de bloques provinciales, entre ellos la chubutense Edith Terenzi, la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón.

La sesión, presidida por el presidente provisional Bartolomé Abdala ante el viaje del presidente Javier Milei a Paraguay, duró más de cinco horas de debate.

QUÉ CAMBIA

El dictamen aprobado, reducido a 25 artículos tras las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, no elimina las PASO de manera definitiva, sino que las suspende de forma excepcional para 2027. De esta manera, cada partido o alianza definirá sus candidaturas con sus propios mecanismos internos hasta el 30 de agosto de ese año.

Además de la suspensión de las primarias, el texto incluye otros cambios:

Ficha Limpia: quedarán inhabilitadas para ser candidatas a cargos electivos nacionales, y para ocupar puestos jerárquicos en el Ejecutivo, las personas con condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.

Boleta Única de Papel: se incorpora la opción de votar por lista completa.

Parlasur: se suspende la elección de representantes argentinos al Parlamento del Mercosur. El Congreso cubrirá esas vacantes en partes iguales entre Senadores y Diputados.

Debate presidencial: dejará de ser obligatorio antes de la primera vuelta y se mantendrá solo para un eventual balotaje.

Veda electoral: se elimina la veda comercial que hoy existe en la previa y durante los comicios.

Publicidad electoral: se reduce el 50% de los espacios gratuitos en radio y televisión para las campañas.

El debate

El miembro informante fue el senador libertario fueguino Agustín Coto, quien expuso los principales lineamientos del proyecto tras las modificaciones introducidas en comisión. La más significativa fue la eliminación del sistema de listas colectoras, que había sido negociado con gobernadores radicales para asegurar el respaldo de la UCR. f6d8

En el cierre del debate, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, defendió la suspensión y cuestionó el costo y la utilidad de las PASO. “Pasamos de un sistema de confianza -1983- a uno de desconfianza”, afirmó. También dejó planteada a futuro la posibilidad de unas “primarias abiertas en fecha distinta a las de otras coaliciones o partidos”, para evitar situaciones de desventaja. bb8c

Desde la oposición, el peronismo rechazó la iniciativa y puso el foco en el régimen de Ficha Limpia. El senador José Mayans criticó la suspensión de las PASO y apuntó contra la estrategia electoral de La Libertad Avanza.

Qué falta para que sea ley

Ahora la iniciativa pasará a Diputados, donde necesitará al menos *129 votos* para convertirse en ley. 41b7

El oficialismo espera que el presidente Milei convoque a sesiones extraordinarias en diciembre para que la Cámara baja pueda sancionar el proyecto antes de que termine el año, cumpliendo con la recomendación de la Cámara Nacional Electoral de no modificar las reglas electorales en año electoral.