El oficialismo y sus aliados reunieron 43 votos contra el tratamiento inmediato del proyecto que busca prohibir y penalizar la creación y difusión de imágenes sexuales falsas generadas con inteligencia artificial.

El Senado de la Nación rechazó este jueves el pedido para debatir sobre tablas el proyecto de la senadora Alejandra Vigo contra la creación y difusión de desnudos falsos y otras imágenes sexuales generadas con inteligencia artificial. La iniciativa, que ya tenía dictamen, abarca imágenes de mujeres, niñas, niños y adolescentes. La moción recibió 28 votos a favor y 43 en contra, por lo que el proyecto quedó sin tratamiento inmediato antes del cierre del período ordinario.

Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, pidieron que el proyecto se discutiera en esa misma sesión. Las senadoras advirtieron sobre el aumento de los casos de violencia digital en escuelas de todo el país y cuestionaron la falta de avances en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Ambas reclamaron una respuesta legislativa urgente frente a la circulación de estas imágenes, conocidas como deepfakes.

Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, justificó el voto en contra del tratamiento inmediato al señalar que el Poder Ejecutivo ya había enviado a Diputados un proyecto de protección integral en entornos digitales que sigue pendiente de debate. Propuso reunir las iniciativas presentadas y discutirlas en sesiones extraordinarias para revisar los aspectos técnicos de la norma.

Las radicales Carolina Losada y Gabriela Valenzuela coincidieron en la urgencia de abordar el tema y plantearon unificar criterios. También adelantaron una reunión con autoridades de Brasil para analizar la legislación de ese país. Por su parte, el senador salteño Gonzalo Guzmán Coraita, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, ratificó que la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales sigue en la agenda parlamentaria.